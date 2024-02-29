16 циліндрів і електромотор: розкрито подробиці наступника Bugatti Chiron (відео)

Наступник Bugatti Chiron буде надпотужним гібридом. Для суперкара готують абсолютно новий двигун V16.

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Суперкар Bugatti Chiron недавно припинили випускати й зовсім скоро з’явиться його наступник. Його планують презентувати вже у червні, а поки на офіційному сайті виробника оприлюднили перший його тизер.

На відео не видно сам автомобіль, а вся увага зосереджена на його двигуні. Оскільки знаменитий 8,0-літровий W16 створювали понад 20 років тому ще для Bugatti Veyron, то він не відповідає сучасним еко-нормам. Отже, довелося проєктувати абсолютно новий мотор.

Новий суперкар Bugatti стане гібридом – отримає високооборотний V16 та електромотор. Наразі характеристики не розголошують, проте відомо, що силова установка буде потужнішою за двигун Bugatti Chiron, який розвивав 1500-1600 сил, залежно від версії.

За попередніми даними, потужність нового Bugatti складе близько 1800 к. с., а об'єм двигуна — 8,3 л. Звук V16 у відео натякає, що мотор може бути атмосферним.

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У розробці гібридної установки суперкара беруть участь виробник спортивних електромобілів Rimac, а також британська компанія Cosworth, відома своїми потужними бензиновими двигунами для серійних і гоночних авто.

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