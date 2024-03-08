Раритет із 90-х: у США виявлено унікальний електропікап від General Motors (фото)

Виготовлено лише 492 пікапи Chevrolet S-10 Electric і більшість із них були утилізовані. Електромобіль пропонували у двох версіях із запасом ходу до 209 км.

У США знайшли дуже незвичайний пікап Chevrolet S-10 1997 року. Він оснащений електричною силовою установку. Про раритетне авто розповіли на сайті The Drive.

Цей Chevrolet S-10 Electric – не концепткар, а серійна модель. У 90-х концерн General Motors почав експериментувати з електрокарами. Спочатку налагодили виробництво обтічних купе GM EV1, а згодом йогу силовою установкою обладнали пікап Chevrolet S-10.

Електромобіль досить непогано зберігся

Електромотор потужністю 114 к. с. обертав передні колеса, хоча бензинові Chevrolet S-10 мали задній або повний привід. Розгін до 80 км/год займав 13,5 с, а максимальна швидкість складала 115 км/год.

На вибір пропонували свинцеві акумулятори ємністю 15 кВт∙год та нікель-метал-гідридну батарею на 29 кВт∙год. Запас ходу складав 96 і 209 км, відповідно. Цікаво, що авто обладнали індукційним бездротовим зарядним пристроєм.

Усього випустили лише 492 пікапи Chevrolet S-10 Electric. Більшість із них не продавали, а здавали в лізинг і утилізували після завершення оренди.

114-сильний електромотор обертає передні колеса

Конкретно це авто – 145-те в серії. Електромобіль Chevrolet непогано зберігся, але його батарея виробила свій ресурс і потребує заміни. Зараз пікап планують продати за $30 000.

Раніше Фокус розповідав про недорогий корейський електропікап із яскравим дизайном.

Також ми писали про доступний електрокросовер Chevrolet із запасом ходу 500 км.