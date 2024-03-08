Визначено найкращий жіночий автомобіль 2024 року (фото)

Кращі жіночі авто року обирає журі з 75 автожурналісток, які репрезентують 52 країни світу. Моделі оцінюють за вісьмома різними параметрами.

8 березня оголошено переможця традиційної акції Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року"). Ним став електрокросовер Kia EV9. Про це повідомляється на сайті премії.

Журі конкурсу відзначило, що цьогоріч переможця було важко обрати через високий рівень усіх претендентів. Електромобіль Kia EV9 переміг завдяки просторому салону, продуманій аеродинаміці та сучасним технологіям.

Журі оцінило просторий салон та технології Kia EV9 Фото: Kia

Переможця визначено із п’яти моделей-фіналістів. Кожна з них виграла у окремій категорії.

найкращий кросовер — Kia EV9;

найкращий сімейний автомобіль — Volvo EX30;

найкращий великий автомобіль — BMW 5 Series;

найкращий ексклюзивний автомобіль — Aston Martin DB12;

найкращий позашляховик/пікап — Volkswagen Amarok.

Кращі жіночі автомобілі визначають з 2010 року. Лауреатів премії Women's World Car Of The Year обирає журі із 75 автожурналісток, які представляють 52 країни світу. Переможця оголошують 8 березня.

При виборі жіночого авто року журі оцінює дизайн, комфорт, безпеку, керованість, технології, економічність, екологічність і вартість. У 2023 році переможцем став кросовер Kia Niro.

До речі, недавно назвали і найкращий автомобіль року в Європі.

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