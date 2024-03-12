Розвиває 350 км/год: представлено найшвидший Porsche 911 в історії (фото)

Porsche 911 Turbo від TechArt доступний у версіях на 710 і 800 сил. Тюнінгований спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 350 км/год.

У Porsche 911 з’явилася нова заряджена версія GTstreet R Touring. Це найшвидша версія моделі за всю її історію. Про неї розповіли на сайті ательє TechArt.

Спорткар отримав карбонові обвіс і антикрило

Саме ця німецька компанія виконала тюнінг Porsche 911. За основу взяли топовий Porsche 911 Turbo S, який важко назвати повільним.

3,8-літрова опозитна шістка отримала нові турбіни та блок керування. На вибір пропонують два варіанти тюнінгу: віддачу двигуна піднімають до 710 к. с. і 900 Н∙м або до 800 к. с. і 950 Н∙м. У потужнішій версії розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а максимальна швидкість складає 350 км/год.

Потужність двигуна можуть збільшити до 800 сил

Упізнати новий Porsche 911 TechArt GTstreet R Touring можна за кованими 20-дюймовими дисками, карбоновими обвісом та антикрилом. Крім того, кліренс купе занизили на 25 мм. Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном

Усього випустять лише 25 Porsche 911 TechArt GTstreet R Touring. Стартова вартість тюнінг-пакету складає 98 250 євро, ще мінімум 247 тис. євро коштує донор Porsche 911 Turbo S.

До речі, недавно презентували флагманський електромобіль Porsche Taycan Turbo GT потужністю 1100 к. с.

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