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Визначені претенденти на звання кращого авто року в Україні (фото)

Тарас Брязгунов
За звання кращого авто року змагатимуться 10 моделей

Претендентами на звання кращого авто 2024 року в Україні є 10 моделей різних класів. За переможців голосують як експерти, так і пересічні автомобілісти.

Стали відомі фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2024". За перемогу поборються 10 моделей різних класів. Подробиці акції опубліковані на її сайті.

Автомобілі-претенденти обрало громадське журі — українські автолюбителі, які проголосували на сайті акції. Віддати свій голос за авто могли всі бажаючі.

Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2024":

Audi Q8 e-tron
Фото: Audi
BMW XM
Фото: BMW
Honda HR-V
Jeep Grand Cherokee
Фото: Stellantis
KIA Sportage
Фото: Kia
Lexus RX
Фото: Lexus
Mazda CX-60
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 408
Фото: Тарас Брязгунов
Volkswagen Touareg
Фото: Volkswagen
Volvo EX30
Фото: Тарас Брязгунов

Ці моделі оцінить експертне журі – провідні українські автожурналісти. За сумою балів від громадського та експертного журі буде визначено абсолютного переможця. Крім того, будуть названі переможці в низці номінацій.

Кращі авто в Україні визначають із 2001 року. У минулому році через повномасштабне російське вторгнення акція "Автомобіль року в Україні" не проводилася, а в 2022 році переможцями стали Citroen C4 та Hyundai Tucson.

До речі, недавно визначили і кращий автомобіль року в Європі.

Також Фокус розповідав про краще жіноче авто 2024 року.