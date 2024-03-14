Наступник Cerato: новий доступний седан Kia розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Kia K4 прийде на зміну моделі Cerato. Доступний седан буде більшим за попередника, а його дизайн зроблять виразнішим.

Опубліковані перші офіційні зображення Kia K4. Недорогий седан С-класу презентують 21 березня, а потім покажуть публіці на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

У седана витягнутий обтічний силует Фото: Kia

Новий седан K4 стане наступником моделі Kia Cerato/Forte. Судячи з фото, він трохи більший за попередника, який сягає 4,65 м у довжину.

Дизайн витриманий в дусі молодшого седана Kia K3. У авто витягнутий силует із довгим капотом, покатим дахом дахом та високою віконною лінією. Ручки задніх дверей сховані в стійках. Також на фото можна розгледіти тоненькі стрілоподібні фари й ліхтарі.

Салон Kia K4 ще не показали. Очевидно седан отримає вигнутий дисплей, як у Kia K3.

Ручки задніх дверей сховані в стійках даху Фото: Kia

Характеристики Kia K4 також поки не розкривають. Скоріше за все, седан отримає бензинові 1,6-літрові двигуни – атмосферний 123-сильний та турбований 204-сильний. У окремих країнах можуть зберегти і 2,0-літрову четвірку на 152 к. с. Запропонують версії із 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП.

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