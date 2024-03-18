В Україні виставлять на аукціон авто з фільму "Я, Побєда і Берлін" (фото, відео)

ГАЗ-М20 "Побєда" придбали у Запоріжжі та відремонтували перед зйомками в кіно. Отримані за автомобіль кошти передадуть на ЗСУ.

Автомобіль із фільму "Я, Побєда і Берлін" за твором Кузьми Скрябіна планують виставити на аукціон. Про це розповів виконавець головної ролі Іван Бліндар після спеціального показу кінострічки в Івано-Франківську, повідомляє "Укрінформ".

За словами актора, отримані за ГАЗ-М20 "Побєда" кошти передадуть на ЗСУ — про це вже було домовлено раніше. Аукціон організують продюсери кінофільму.

Авто назвали Басею в честь доньки Андрія Кузьменка Фото: Укрінформ

Іван Бліндар зазначив, що купити "Побєду" жовтого кольору вдалося в Запоріжжі за невеликі гроші. В іржавому авто виявили низку несправностей, проте до початку зйомок вдалося замінити деякі деталі, а тому в машині все працювало на найвищому рівні.

Автомобіль назвали Бася – на честь доньки Андрія Кузьменка, Барбари. Машина є повноправним героєм кінострічки.

За сюжетом фільму та книги молодий Кузьма мандрує на "Побєді" до Берліна, аби продати старовинний автомобіль німецькому колекціонерові.

ГАЗ-М20 "Побєда" випускали з 1946 по 1958 роки й усього зібрали майже 236 тис. машин. Седан обладнаний 2,1-літровим 52-сильним двигуном та може розвинути 105 км/год.

До речі, недавно з молотка пішов найрідкісніший "Гелендваген" — виготовлено лише 13 таких авто.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні за ціною суперкара продають підроблений Bugatti.