"Бюджетний" суперкар: Mercedes презентував економічну спортивну модель (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT43 обладнали 2,0-літровим турбомотором на 421 к. с. та гібридною установкою. Він розганяється до 100 км/год за 4,6 с і витрачає 10,3 л на 100 км.

Лінійку Mercedes-AMG GT поповнила нова початкова версія GT43. Суперкар надійде у продаж до кінця 2024 року й буде суттєво дешевшим за інші варіанти моделі. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецької марки.

Ззаду встановлені нові вихлопні труби Фото: Mercedes-Benz

Головна відмінність Mercedes-AMG GT43 схована під капотом. Купе обладнали 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою від Mercedes-AMG A45 та "м’якою" гібридною установкою.

Бензиновий двигун розвиває 416 к. с. та 500 Н∙м, ще 14 к. с. тимчасово додає електромотор. Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість складає 280 км/год. Також повідомляється, що суперкар економічніший за версії з V8 — 10,3 л/100 км.

Салон оздоблений шкірою Nappa Фото: Mercedes-Benz

На відміну від інших Mercedes-AMG GT, 2,0-літрова версія є задньопривідною, а повний привід доступний за доплату. Також можна замовити адаптивні амортизатори та керовані задні колеса. А от карбоново-керамічні гальма є стандартними.

Під капотом встановили 421-сильну турбочетвірку Фото: Mercedes-Benz

Відрізнити новий Mercedes-AMG GT43 можна за зміненим переднім бампером та інакшою формою вихлопних труб. Салон суперкара залишився розкішним – у оздобленні використана шкіра Nappa, а спортивні крісла доповнені електроприводом. Доступні версії моделі на 2 або 4 місця.

До речі, недавно презентували ще й гібридний заряджений седан Mercedes-AMG E53.

Також Фокус розповідав про унікальний броньований Mercedes українського політика.