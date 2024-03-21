На продаж виставили рідкісний надпотужний Chevrolet 2002 року з пробігом 670 км (фото)
Виготовлено лише 37 заряджених Chevrolet Camaro ZL1 2002 року. Спорткар обладнаний величезним 7,0-літровим V8 потужністю 600 сил.
У США продається раритетний спорткар Chevrolet Camaro 2002 року. Автомобіль оцінили у 149 998 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Захмарна ціна Chevrolet Camaro обумовлена двома факторами. По-перше, це капсула часу – пробіг авто складає усього 670 км. Спорткар стояв у гаражі, тому він ідеально зберігся – кузов, салон та силовий агрегат в чудовому стані.
По-друге, на продаж виставили дуже рідкісну версію купе Chevrolet Camaro ZL1 Phase III. Випустили лише 37 таких автомобілів.
Головна відмінність модифікації ZL1 від стандартного Chevrolet Camaro 2002 року ховається під капотом. Там встановлено величезний 7,0-літровий V8 потужністю 600 к. с. та з крутним моментом 780 Нм. Також допрацьовано підвіску авто та встановлено гальма від Corvette.
Відрізнити купе Chevrolet Camaro ZL1 можна за капотом із повітрозабірником та заднім спойлером. До того ж, у авто особливе забарвлення та 18-дюймові диски. У салоні замінили важіль 6-ступінчатої механічної КПП.
До речі, нещодавно в Україні була виявлена капсула часу Toyota Avalon 2007 року.
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