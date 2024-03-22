Понад 2000 сил і розкішний інтер'єр: представлено найбільший і найдорожчий Lexus (відео)

Lexus LY 680 оснащений двома моторами загальною потужныстю 2100 або 2700 сил. Його салон оздоблений дорогими шкірою та деревом.

На виставці в Йокогамі презентували новий Lexus LY 680. Це найдорожча модель за всю історію японської марки – її стартова вартість складає близько 3,5 мільйона доларів. Про неї розподає сайт Carscoops.

Така висока ціна Lexus LY 680 пояснюється тим, що це не автомобіль, а розкішна моторна яхта. Вона сягає 20,66 м у довжину та вирізняється обтічним дизайном.

Lexus LY 680 сягає 20,66 м у довжину Фото: Lexus У спальній каюті встановлене велике ліжко Каюта-вітальня з дорогим диваном В кают-компанії є мінібар

Інтер’єр Lexus LY 680 оздоблений дорогою шкірою і деревом. Усередині на нижній палубі є спальня з великим ліжком та вітальня, а на верхній – кают-компанія з диванами та кріслами. Усього всередині може бути до шести спальних місць.

Також встановлені кілька телевізорів, потужна аудіосистема, мінібар, кліматична установка. На носі Lexus LY 680 є місця для засмаги.

Як не дивно, яхта Lexus обладнана турбодизелями Volvo об’ємом 12,8 л. Їх встановлено два і доступні версії загальною потужністю 2100 або 2700 к. с. Судно має паливний бак на 3785 л та 852-літровий резервуар із питною водою.

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