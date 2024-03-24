В Україні з'явився недорогий рамний пікап із незвичним дизайном (фото, відео)

Пікап JAC T9 сягає 5,3 м у довжину та може перевозити до тонни вантажів. Під капотом установили 2,0-літровий 170-сильний турбодизель.

На український ринок виходить новий JAC T9. Перша партія рамних пікапів уже прибула до нашої країни. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Пікап обладнано 170-сильним турбодизелем Фото: JAC

Новий JAC T9 — покращена версія моделі Т8. Це недорогий середньорозмірний пікап довжиною 5,3 м і вантажопідйомністю одну тонну.

Пікап JAC T9 вирізняється оригінальним дизайном передньої частини з величезною решіткою радіатора і "дворівневими" світлодіодними фарами. Автомобіль також отримав пластиковий захисний обвіс.

У салоні встановлений великий портретний тачскрін Фото: JAC

У салоні JAC T9 2024 встановлені віртуальна панель приладів і великий 10,4-дюймовий тачскрін портретного формату. Комплектація охоплює безключовий доступ, систему стабілізації, парктронік і камери 360-градусного огляду. Ціна JAC T9 стане відома пізніше.

Новий JAC T9 в Україні пропонують із 2,0-літровим турбодизелем потужністю 170 к.с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість становить 150 км/год. Цікаво, що в лінійці моделі є гібридні та навіть електричні версії. Повний привід доповнений понижувальною передачею.

До речі, недавно в Україні стартувало виробництво вантажних автомобілів JAC.

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