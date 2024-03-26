Audi припинили випуск найшвидшої і надорожчої моделі: що запропонують натомість (фото)

У Німеччині припинили випуск знаменитого суперкара Audi R8. Спортивна модель через кілька років може отримати надпотужного наступника.

Суперкар Audi R8 зняли з виробництва. Останнє авто покинуло складальний цех на підприємстві в Штутгарті кілька днів тому. Про це повідомляє видання Top Gear.

Останнім стало купе Audi R8 жовтого кольору у версії Performance Quattro Edition. Воно вирізняється бронзовими колісними дисками, а також карбоновими обвісом і антикрилом. Автомобіль стане експонатом музею Audi.

Попит на суперкар знижувався у останні роки Фото: Top Gear

Суперкар Audi R8 Performance Quattro Edition обладнаний 5,2-літровим V10 потужністю 610 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 330 км/год.

Audi R8 випускали з 2006 року. Причиною відмови від моделі став низький попит. Справа в тому, що у суперкара другого покоління не було доступнішої масової версії з V8, як у моделі першої генерації, тому продажі постійно знижувалися і впали фактично вдвічі. Для прикладу: за 2023 рік продали 1591 R8 тоді, як у 2007-2008 роках купували по 4-5 тис. авто щорічно.

Останній Audi R8 передадуть до музею Фото: Top Gear

Очікується, що наступником Audi R8 стане швидкісний електричний суперкар. Його планують презентувати в 2025 чи 2026 році, а потужність електромобіля може перевищити 1000 сил.

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