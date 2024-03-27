Класичний Ford Mustang перетворили на екстремальний позашляховий кабріолет (фото)

Ford Mustang 1967 року отримав позашляхові шини, а його кліренс серйозно збільшили. Спорткар отримав новий салон та сучасний двигун V8.

Культовий Ford Mustang першого покоління став основою для цікавого проєкту. Класичний спорткар перетворили на екстремальний позашляховик. Про це повідомляється на сайті компанії BorromeodeSilva.

Спорткар підняли та оснастили позашляховими шинами

Саме ця компанія виконала тюнінг Ford Mustang. За основу взяли кабріолет 1967 року, а назвали проєкт Mustang STL1.

Від оригінального Ford Mustang 1967 року залишилося лише шасі. Кабріолет отримав повністю новий кузов зі сталі. У нього відсутні бампери, а звиси кузова зменшені. Крім того, виріс кліренс і встановлені позашляхові шини. Вихлопні труби інтегровані в ліхтарі.

Салон Ford Mustang повністю змінили

Салон Ford Mustang STL1 виконаний у ретростилі. Його оздобили шкірою, замінили кермо, сидіння та панель приладів. Також встановлений каркас безпеки і дуги на центральній консолі та в дверях. Розробили і новий знімний дах.

Кабріолет отримав новий знімний дах

Під капот встановили сучасний 5,0-літровий V8 від Ford Mustang Boss 302R зі спортивним вихлопом. Він розвиває 450 к. с. і 515 Нм та працює разом із 6-ступінчастою автоматичною КПП. Крім того, встановлений диференціал підвищеного тертя та посилена підвіска.

До речі, недавно Jeep презентував яскраві тюнінговані позашляховики.

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