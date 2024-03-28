В Україні презентували найбільший MINI та інноваційну систему BMW ConnectedDrive (фото)
Новий MINI Countryman підріс у розмірах та став просторнішим. Кросовер доступний у бензинових та електричних версіях, а також оснащується системою ConnectedDrive, яка дозволяє дистанційно контролювати низку параметрів авто.
В Україні дебютував новий MINI Countryman третього покоління. Кросовер буде доступний не лише у бензинових, але й в електричних версіях. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті MINI.
Кроссовер MINI Countryman підріс до 4,43 м у довжину та є найбільшою моделлю в історії марки. Дизайн авто став соліднішим, проте зберігає фірмові риси стилю британського бренду.
Салон MINI Countryman став просторішим. У кросовера немає щитка приладів – усі покази виведені на центральний круглий дисплей.
Новий MINI Countryman 2024 дебютував у найпотужнішій бензиновій версії JCW на 300 к. с., здатній розігнатися до сотні за 5,3 с. Також кросовер запропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (170 к. с.) та 2,0 л (218 к. с.), а також в електричних версіях потужністю 204 і 308 к. с. із запасом ходу 433-462 км.
Для MINI Countryman, як і для всіх сучасних моделей BMW Group доступні система BMW ConnectedDrive. Вона дозволяє дистанційно (з допомогою додатку MyBMW у смартфоні) контролювати цілу низку функцій авто. Тепер вона запрацювала і в Україні.
Через смартфон можна контролювати зарядку електромобіля або дистанційно прогрівати чи охолоджувати салон. А ще система попереджає про спрацювання автомобільної сигналізації та автоматично вмикає камери і записує відео. Крім того, доступні функції віддаленої діагностики авто та моніторингу стану шин.
Смартфон також можна використовувати замість ключа для відмикання авто (функція "цифровий ключ"), причому за потреби доступ можна передати іншій особі – наприклад, щоб вона забрала авто, поки власник перебуває у від’їзді. До того ж, є можливість створити власний профіль і завантажувати власні збережені налаштування авто, від сканувавши QR-код.
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