Перший автомобіль Xiaomi вийшов на ринок: характеристики та ціни (фото)

Електромобіль Xiaomi SU7 виявився значно доступнішим за основних конкурентів. Седан пропонують у версіях потужністю від 300 до 663 сил із запасом ходу до 830 км.

Новий Xiaomi SU7 надходить у продаж. Перший автомобіль в історії китайської компанії вже доступний для замовлення, а машини почнуть поставляти клієнтам із кінця квітня. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокар коштує від 29 900 доларів Фото: Xiaomi

Наразі електромобіль Xiaomi SU7 доступний лише в Китаї. Там він коштує від 215 900 до 299 900 юанів ($29 900 – 41 500). Експорт в інші країни стартує пізніше.

Перший автомобіль Xiaomi, характеристики

Електрокар Xiaomi SU7 стане доступнішою альтернативою Tesla Model S і Porsche Taycan. Обтічний п’ятиметровий седан співставний з цими моделями за розмірами. У нього два багажники і чотири дисплеї в салоні.

Для авто пропонують дві різні системи автономного руху Фото: Xiaomi

Також повідомляється, що для Xiaomi SU7 запропонують дві версії системи автономного водіння – простішу з камерами в базовій версії моделі та "просунутий" автопілот із лідаром у топовому варіанті.

Запас ходу електрокара сягає 830 км Фото: Xiaomi

Новий Xiaomi SU7 запропонують у трьох модифікаціях:

Standard – один мотор, 300 к. с., 5,3 с до 100 км/год, максимальна швидкість 210 км/год, батарея на 73,6 кВт∙год, запас ходу 700 км;

Pro – один мотор, 300 к. с., 5,3 с до 100 км/год, максимальна швидкість 210 км/год, батарея на 94,3 кВт∙год, запас ходу 830 км;

Max – два мотори, 663 к. с., 2,8 с до 100 км/год, максимальна швидкість 265 км/год, батарея на 101 кВт∙год, запас ходу 800 км.

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