Яскравий дизайн і 650 сил: представлено найшвидший електромобіль Hyundai (відео)

Новий Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup полегшений на 270 кг та отримав обвіс і велике антикрило. Електромобіль оснащений 650-сильною установкою.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 отримав нову потужну модифікацію eN1 Cup. Її презентують 27 квітня на фестивалі Hyundai N у Південній Кореї. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Ззаду встановлене величезне антикрило Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup – гоночний варіант електрокара. Він змагатиметься у класі eN1, який з’явився цього року.

За основу взяли найшвидший Hyundai Ioniq 5 N з двомоторною установкою на 650 к. с. та батареєю ємністю 84 кВт∙год. Йому зберегли електронні системи, які імітують звук бензинового двигуна та роботу КПП. З’явилися регульовані амортизатора та покращені гальма з шестипоршневими супортами спереду та чотирипоршневими – ззаду.

У салоні з'явилося гоночне кермо Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup отримав агресивний обвіс та величезне антикрило. Його кузов занизили, а крила розширили, аби помістити 18-дюймові ковані диски з гоночними шинами.

Усередині встановили каркас безпеки та гоночне кермо. Також електромобіль Hyundai полегшили на 270 кг (до 1967 кг), забравши з салону частину оздоблення та пасажирські сидіння, а отже він буде швидшим за стандартний Ioniq 5 N, який стартує до сотні за 3,4 с.

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