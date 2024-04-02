Які авто найбільше та найменше втрачають у ціні за три роки володіння – дослідження (фото)

Британські експерти проаналізували ліквідність 20 різних моделей автомобілів. Виявилося, що найменше втрачає в ціні за три роки Hyundai Tucson, а найбільше — Kia Ceed.

Для багатьох автомобілістів важливим параметром при виборі машини є її ліквідність. Деякі моделі дешевшають швидко, інші – зберігають вартість. Британське видання Auto Express визначило, які авто більше всього та менше всього втрачають у ціні за три роки експлуатації.

Hyundai Tucson визнали найліквіднішим авто Фото: Hyundai

У рамках дослідження була проаналізована інформація по 20 різних моделях авто з бензиновими двигунами. На основі даних авто ринку була підрахована приблизна вартість авто через три роки володіння і 90 000 км пробігу.

Вияснилося, що найліквідніше авто – кросовер Hyundai Tucson: він втратить 34% початкової вартості за 3 роки експлуатації. Друге місце посіла Toyota RAV4 (-34,6%) а третю і четверту позиції ділять Skoda Octavia і Toyota C-HR (-39,5%).

Kia Ceed найбільше втрачає в ціні за три роки Фото: Kia

Найбільше втрачають у ціні за три роки Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) та Fiat Tipo (-45,1%).

Найбільш та найменш ліквідні авто на ринку:

Hyundai Tucson – втрата 34,6% вартості за 3 роки. Toyota RAV4 – 34,6%. Skoda Octavia – 39,5%. Toyota C-HR – 39,5%. Kia Sportage – 39,9%. Nissan Qashqai – 41%. Volkswagen Tiguan – 41,2%. Toyota Yaris – 41,9%. Toyota Corolla – 42%. Dacia Duster – 42,1%. Opel Astra – 43,1%. Skoda Superb – 43,3%. Opel Corsa – 43,8%. Volkswagen Passat – 43,9%. Skoda Fabia – 44,5%. Renault Clio – 45%. Volkswagen Golf – 45%. Fiat Tipo – 45,1%. Ford Focus – 45,2%. Kia Ceed – 47,6%.

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