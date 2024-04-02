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Які авто найбільше та найменше втрачають у ціні за три роки володіння – дослідження (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: 24 канал | Експерти проаналізували ліквідність 20 моделей авто

Британські експерти проаналізували ліквідність 20 різних моделей автомобілів. Виявилося, що найменше втрачає в ціні за три роки Hyundai Tucson, а найбільше — Kia Ceed.

Для багатьох автомобілістів важливим параметром при виборі машини є її ліквідність. Деякі моделі дешевшають швидко, інші – зберігають вартість. Британське видання Auto Express визначило, які авто більше всього та менше всього втрачають у ціні за три роки експлуатації.

Hyundai Tucson визнали найліквіднішим авто
Фото: Hyundai

У рамках дослідження була проаналізована інформація по 20 різних моделях авто з бензиновими двигунами. На основі даних авто ринку була підрахована приблизна вартість авто через три роки володіння і 90 000 км пробігу.

Вияснилося, що найліквідніше авто – кросовер Hyundai Tucson: він втратить 34% початкової вартості за 3 роки експлуатації. Друге місце посіла Toyota RAV4 (-34,6%) а третю і четверту позиції ділять Skoda Octavia і Toyota C-HR (-39,5%).

Kia Ceed найбільше втрачає в ціні за три роки
Фото: Kia

Найбільше втрачають у ціні за три роки Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) та Fiat Tipo (-45,1%).

Найбільш та найменш ліквідні авто на ринку:

  1. Hyundai Tucson – втрата 34,6% вартості за 3 роки.
  2. Toyota RAV4 – 34,6%.
  3. Skoda Octavia – 39,5%.
  4. Toyota C-HR – 39,5%.
  5. Kia Sportage – 39,9%.
  6. Nissan Qashqai – 41%.
  7. Volkswagen Tiguan – 41,2%.
  8. Toyota Yaris – 41,9%.
  9. Toyota Corolla – 42%.
  10. Dacia Duster – 42,1%.
  11. Opel Astra – 43,1%.
  12. Skoda Superb – 43,3%.
  13. Opel Corsa – 43,8%.
  14. Volkswagen Passat – 43,9%.
  15. Skoda Fabia – 44,5%.
  16. Renault Clio – 45%.
  17. Volkswagen Golf – 45%.
  18. Fiat Tipo – 45,1%.
  19. Ford Focus – 45,2%.
  20. Kia Ceed – 47,6%.

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