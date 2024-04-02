Які авто найбільше та найменше втрачають у ціні за три роки володіння – дослідження (фото)
Британські експерти проаналізували ліквідність 20 різних моделей автомобілів. Виявилося, що найменше втрачає в ціні за три роки Hyundai Tucson, а найбільше — Kia Ceed.
Для багатьох автомобілістів важливим параметром при виборі машини є її ліквідність. Деякі моделі дешевшають швидко, інші – зберігають вартість. Британське видання Auto Express визначило, які авто більше всього та менше всього втрачають у ціні за три роки експлуатації.
У рамках дослідження була проаналізована інформація по 20 різних моделях авто з бензиновими двигунами. На основі даних авто ринку була підрахована приблизна вартість авто через три роки володіння і 90 000 км пробігу.Важливо
Вияснилося, що найліквідніше авто – кросовер Hyundai Tucson: він втратить 34% початкової вартості за 3 роки експлуатації. Друге місце посіла Toyota RAV4 (-34,6%) а третю і четверту позиції ділять Skoda Octavia і Toyota C-HR (-39,5%).
Найбільше втрачають у ціні за три роки Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) та Fiat Tipo (-45,1%).
Найбільш та найменш ліквідні авто на ринку:
- Hyundai Tucson – втрата 34,6% вартості за 3 роки.
- Toyota RAV4 – 34,6%.
- Skoda Octavia – 39,5%.
- Toyota C-HR – 39,5%.
- Kia Sportage – 39,9%.
- Nissan Qashqai – 41%.
- Volkswagen Tiguan – 41,2%.
- Toyota Yaris – 41,9%.
- Toyota Corolla – 42%.
- Dacia Duster – 42,1%.
- Opel Astra – 43,1%.
- Skoda Superb – 43,3%.
- Opel Corsa – 43,8%.
- Volkswagen Passat – 43,9%.
- Skoda Fabia – 44,5%.
- Renault Clio – 45%.
- Volkswagen Golf – 45%.
- Fiat Tipo – 45,1%.
- Ford Focus – 45,2%.
- Kia Ceed – 47,6%.
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