Какие авто больше и меньше всего теряют в цене за три года владения — исследование (фото)

Британские эксперты проанализировали ликвидность 20 различных моделей автомобилей. Оказалось, что меньше всего теряет в цене за три года Hyundai Tucson, а больше всего — Kia Ceed.

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Для многих автомобилистов важным параметром при выборе машины является ее ликвидность. Некоторые модели дешевеют быстро, другие — сохраняют стоимость. Британское издание Auto Express определило, какие авто больше всего и меньше всего теряют в цене за три года эксплуатации.

Hyundai Tucson признали самым ликвидным авто Фото: Hyundai

В рамках исследования была проанализирована информация по 20 различным моделям авто с бензиновыми двигателями. На основе данных авто рынка была подсчитана приблизительная стоимость авто через три года владения и 90 000 км пробега.

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Выяснилось, что самое ликвидное авто — кроссовер Hyundai Tucson: он потеряет 34% первоначальной стоимости за 3 года эксплуатации. Второе место заняла Toyota RAV4 (-34,6%) а третью и четвертую позиции делят Skoda Octavia и Toyota C-HR (-39,5%).

Kia Ceed больше всего теряет в цене за три года Фото: Kia

Больше всего теряют в цене за три года Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) и Fiat Tipo (-45,1%).

Наиболее и наименее ликвидные авто на рынке:

Hyundai Tucson — потеря 34,6% стоимости за 3 года. Toyota RAV4 — 34,6%. Skoda Octavia — 39,5%. Toyota C-HR — 39,5%. Kia Sportage — 39,9%. Nissan Qashqai — 41%. Volkswagen Tiguan — 41,2%. Toyota Yaris — 41,9%. Toyota Corolla — 42%. Dacia Duster — 42,1%. Opel Astra — 43,1%. Skoda Superb — 43,3%. Opel Corsa — 43,8%. Volkswagen Passat — 43,9%. Skoda Fabia — 44,5%. Renault Clio — 45%. Volkswagen Golf — 45%. Fiat Tipo — 45,1%. Ford Focus — 45,2%. Kia Ceed — 47,6%.

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