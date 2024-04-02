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Авто

Какие авто больше и меньше всего теряют в цене за три года владения — исследование (фото)

ликвидность авто, самые ликвидные авто
Фото: 24 канал | Эксперты проанализировали ликвидность 20 моделей авто

Британские эксперты проанализировали ликвидность 20 различных моделей автомобилей. Оказалось, что меньше всего теряет в цене за три года Hyundai Tucson, а больше всего — Kia Ceed.

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Для многих автомобилистов важным параметром при выборе машины является ее ликвидность. Некоторые модели дешевеют быстро, другие — сохраняют стоимость. Британское издание Auto Express определило, какие авто больше всего и меньше всего теряют в цене за три года эксплуатации.

Hyundai Tucson, ликвидность авто, самые ликвидные авто, самые ликвидные авто Fullscreen
Hyundai Tucson признали самым ликвидным авто
Фото: Hyundai

В рамках исследования была проанализирована информация по 20 различным моделям авто с бензиновыми двигателями. На основе данных авто рынка была подсчитана приблизительная стоимость авто через три года владения и 90 000 км пробега.

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Выяснилось, что самое ликвидное авто — кроссовер Hyundai Tucson: он потеряет 34% первоначальной стоимости за 3 года эксплуатации. Второе место заняла Toyota RAV4 (-34,6%) а третью и четвертую позиции делят Skoda Octavia и Toyota C-HR (-39,5%).

Kia Ceed, ликвидность авто, самые ликвидные авто, самые ликвидные авто Fullscreen
Kia Ceed больше всего теряет в цене за три года
Фото: Kia

Больше всего теряют в цене за три года Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) и Fiat Tipo (-45,1%).

Наиболее и наименее ликвидные авто на рынке:

  1. Hyundai Tucson — потеря 34,6% стоимости за 3 года.
  2. Toyota RAV4 — 34,6%.
  3. Skoda Octavia — 39,5%.
  4. Toyota C-HR — 39,5%.
  5. Kia Sportage — 39,9%.
  6. Nissan Qashqai — 41%.
  7. Volkswagen Tiguan — 41,2%.
  8. Toyota Yaris — 41,9%.
  9. Toyota Corolla — 42%.
  10. Dacia Duster — 42,1%.
  11. Opel Astra — 43,1%.
  12. Skoda Superb — 43,3%.
  13. Opel Corsa — 43,8%.
  14. Volkswagen Passat — 43,9%.
  15. Skoda Fabia — 44,5%.
  16. Renault Clio — 45%.
  17. Volkswagen Golf — 45%.
  18. Fiat Tipo — 45,1%.
  19. Ford Focus — 45,2%.
  20. Kia Ceed — 47,6%.

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