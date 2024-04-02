Какие авто больше и меньше всего теряют в цене за три года владения — исследование (фото)
Британские эксперты проанализировали ликвидность 20 различных моделей автомобилей. Оказалось, что меньше всего теряет в цене за три года Hyundai Tucson, а больше всего — Kia Ceed.
Для многих автомобилистов важным параметром при выборе машины является ее ликвидность. Некоторые модели дешевеют быстро, другие — сохраняют стоимость. Британское издание Auto Express определило, какие авто больше всего и меньше всего теряют в цене за три года эксплуатации.
В рамках исследования была проанализирована информация по 20 различным моделям авто с бензиновыми двигателями. На основе данных авто рынка была подсчитана приблизительная стоимость авто через три года владения и 90 000 км пробега.Важно
Выяснилось, что самое ликвидное авто — кроссовер Hyundai Tucson: он потеряет 34% первоначальной стоимости за 3 года эксплуатации. Второе место заняла Toyota RAV4 (-34,6%) а третью и четвертую позиции делят Skoda Octavia и Toyota C-HR (-39,5%).
Больше всего теряют в цене за три года Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) и Fiat Tipo (-45,1%).
Наиболее и наименее ликвидные авто на рынке:
- Hyundai Tucson — потеря 34,6% стоимости за 3 года.
- Toyota RAV4 — 34,6%.
- Skoda Octavia — 39,5%.
- Toyota C-HR — 39,5%.
- Kia Sportage — 39,9%.
- Nissan Qashqai — 41%.
- Volkswagen Tiguan — 41,2%.
- Toyota Yaris — 41,9%.
- Toyota Corolla — 42%.
- Dacia Duster — 42,1%.
- Opel Astra — 43,1%.
- Skoda Superb — 43,3%.
- Opel Corsa — 43,8%.
- Volkswagen Passat — 43,9%.
- Skoda Fabia — 44,5%.
- Renault Clio — 45%.
- Volkswagen Golf — 45%.
- Fiat Tipo — 45,1%.
- Ford Focus — 45,2%.
- Kia Ceed — 47,6%.
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