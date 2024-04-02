Новий надпотужний електромобіль Tesla показали незадовго до презентації (фото, відео)

Нова Tesla Model 3 Ludicrous отримає силову установку потужністю щонайменше 600 сил. Електрокар зможе розганятися до сотні за 2,9 с, а його запас ходу перевищить 520 км.

У лінійці оновленої Tesla Model 3 2024 невдовзі з’явиться потужна версія. Її презентація відбудеться вже найближчим часом, але спортивний седан уже помітили в Каліфорнії поблизу Малібу. Фото та відео з ним публікують у соцмережах.

Потужність електрокара складе мінімум 600 сил

Топовий електромобіль Tesla Model 3 перейменують: він називатиметься не Performance, як раніше, а Ludicrous. На світлинах видно, що він відрізняється від стандартного седана агресивнішими бамперами, заднім спойлером та особливими колісними дисками.

На кришці багажника встановлений спойлер

Салон Tesla Model 3 Ludicrous на фото й відео не показали, однак можна розгледіти спортивні передні сидіння всередині. Очікується, що спортивній моделі запропонують особливі варіанти внутрішнього оздоблення.

Також з’явилася інформація, що електромобіль Tesla Model 3 Ludicrous буде значно потужнішим за попередника Performance. Віддачу його двомоторної силової установки збільшать приблизно до 600-620 к. с. Це дозволить розганятися до 100 км/год за 2,9 с.

Батарея залишиться без змін (на 82 кВт∙год), проте за рахунок покращеної аеродинаміки запас ходу трохи збільшиться й перевищить 520 км. Крім того, нова Tesla Model 3 Ludicrous отримає адаптивні амортизатори та набір різноманітних режимів їзди.

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