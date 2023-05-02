Російські бойові роботи "Маркер" усе ніяк не доїдуть до фронту: що сталося

Розробники вже кілька місяців обіцяють відправити роботів на передову, але військові досі не вміють їх використоувати.

Російських військових, які воюють в Україні, обіцяють навчити керувати бойовими роботами "Маркер". Про це інформаційному агентству "РИА Новости" розповів Євген Дуров, виконавчий директор компанії "Андроїдна техніка", яка розробила ці машини.

За його словами, "найближчим часом" фахівці почнуть навчати підрозділи, які беруть участь у війні з Україною, як управляти "Маркерами" на полі бою. Розробники намагаються зробити так, щоб одного оператора було достатньо для управління п'ятьма такими роботами.

"Ми можемо направити робота на 50 або навіть на 80 кілометрів, і він повернеться назад, оскільки йдеться не про дистанційно керовану, а про автономну машину", — підкреслив Євген Дуров.

Нещодавно з'явилася інформація, що російські роботи "Маркер" оснастили протитанковим комплексом "Корнет". Як додав Євген Дуров, їх також випробовують, встановлюючи інші види озброєння, зокрема кулемети, гранатомети АГС-17 та АГС-30. Також "Маркери" працюють у парі з дронами-камікадзе БАС-80 та прив'язними коптерами, які можуть вести розвідку та вказувати цілі.

Раніше писали, що розробники вирішили оснастити роботів "Маркер" дронами-камікадзе. Як стверджують росіяни, зараз БАС-80 може нести заряд вагою до 600 грамів, але інженери намагаються збільшити його вантажопідйомність. Безпілотник може літати приблизно 18 хвилин та долати відстань до 30 км.

У січні повідомляли, що росіяни збираються застосовувати роботів "Маркер" на Донбасі. Як розповів керівник групи військових радників з РФ "Царські вовки" Дмитро Рогозін, машина може автономно виконувати бойові завдання, зокрема виявляти цілі та уражати їх на відстані 15 км.