"Пройшли крізь РЕБ і ППО": у ЗСУ оцінили надточний удар дронів по Кремлю

На думку Юрія Касьянова, українці даремно "відхрещуються" від своїх успіхів, побоюючись відповіді з боку Росії.

У ніч на 3 травня по прапору на верхівці Кремля в Москві вдарили українські безпілотники, які змогли подолати російські засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Про це в Telegram заявив службовець Збройних сил України та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов.

Він упевнений: саме дрони, запущені з України, показали високу точність наведення, подолали систему ППО та РЕБ російської столиці, щоб завдати удару в самому центрі. Юрій Касьянов обурився, що українці не визнають своїх військових успіхів публічно, побоюючись реакції з боку ЗС РФ. Як звернув увагу військовослужбовець, спочатку і російська влада намагалася приховати влучання по Кремлю, і лише коли відеозаписи вибухів рознеслися по всіх соціальних мережах, почали сипати погрозами і нагадувати про ядерну зброю, але це зрозуміла реакція з їхнього боку.

"Але у нас чому не свято? Чому ми відхрещуємося від своїх успіхів? Чому вічно вважаємо, що не можемо, чому боїмося "провокацій"? Чому загибель сьогодні мирних жителів Херсона — це не теракт? Чи влучання ракети по житловому будинку в Умані — не теракт? А ювелірна за точністю спроба збити прапор на путінському палаці — це не воєнний злочин?" — поцікавився він. — "Українські дрони (а це стовідсотково українські) пройшли невидимими крізь "унікальну" систему ППО Москви, прорвалися крізь РЕБ і показали чудовий результат точності наведення".

На думку Юрія Касьянова, президент Росії Володимир Путін є "законною воєнною ціллю" для української армії, оскільки саме він розпочав війну, наказав знищувати міста та мирне населення, вивозити дітей. І перемога України залежить від загибелі політичного лідера Росії.

"Треба пишатися. Нагороджувати винних. А не відмовлятися, тремтячи від страху в очікуванні "відплати". Треба бити ворога скрізь, де тільки можна. Більше і частіше", — підсумував він.

У ніч проти 3 травня два БПЛА атакували Кремль у Москві. Судячи з відеозаписів, зроблених уночі, дрони-камікадзе почергово врізалися у флагшток на вежі резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Незабаром пресслужба президента РФ назвала атаку дронів замахом на життя Володимира Путіна. Вони також заявили, що безпілотники були націлені на будівлі, але були виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Президент України Володимир Зеленський спростував причетність Києва до замаху на Володимира Путіна. За його словами, українські війська борються лише на своїй території та не атакують Москву, оскільки для цього їм не вистачає зброї.