В Україні запуск дронів буде під забороною: порушникам загрожують штрафи та конфіскація БПЛА

Відповідний законопроєкт від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля вже готується до другого читання у Верховній Раді.

В Україні хочуть запровадити нові штрафи до 8500 грн для тих, хто керує дронами без дозволу чи з порушенням правил. Така пропозиція міститься в законопроєкті, ініціатором якого виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і в першому читанні пропозиція була підтримана депутатами. Наразі законопроєкт відправлено на доопрацювання, щоб остаточно затвердити його у другому читанні.

Згідно із законопроєктом, за запуск дрону без дозволу або з порушенням правил польотів передбачається штраф до 8500 грн., а дрон можуть конфіскувати.

Поліції та Нацгвардії дозволяється збивати або знищувати дрони-порушники, якщо є підозри в тому, що їхній запуск не законний та несе загрозу оточуючим.

Законопроєкт також визначає правила реєстрації та експлуатації дронів в Україні. Зокрема, дрони мають бути зареєстровані у спеціальному реєстрі та мати унікальний ідентифікаційний номер. Також дрони мають бути оснащені системами ідентифікації та геолокації.

Метою законопроєкту є забезпечення безпеки та порядку у повітряному просторі України, а також захист прав та інтересів громадян та організацій від незаконного використання дронів. Законопроєкт також спрямований на стимулювання розвитку легального ринку безпілотників в Україні.

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