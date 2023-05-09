Для армії і не тільки: у Туреччині представили незвичайний БПЛА, що змінює форму (фото)

Однією з особливостей дрону, окрім форми, стане можливість запуску з транспортних засобів на ходу.

Турецька компанія ASELSAN розробила безпілотник, який може "змінювати форму". Подробиці повідомляє інформаційне агентство Anadolu.

Компанія представила прототип безпілотника із чотирма двигунами на фестивалі авіації, космонавтики та технологій TEKNOFEST у Стамбулі. Він виглядає як авіаційна бомба з розкладними стійками, на яких встановлені гвинти. За словами розробників, така конструкція дозволяє зручно запускати БПЛА як зі стаціонарних, так і мобільних платформ. Завдяки доладній конструкції їх можна зберігати у великих кількостях.

БПЛА ASELSAN на фестивалі авіації, космонавтики та технологій TEKNOFEST у Стамбулі Фото: Anadolu Agency

Новий безпілотник оснащений 4 камерами, може підніматися на висоту до 200 м та передавати зображення краще, ніж звичайні квадрокоптери. Його пропонують використовувати як для військових (розвідки та спостереження), так і цивільних цілей. Інженери ASELSAN розробили БПЛА таким чином, щоб він міг здійснювати швидко злітати з транспортних засобів, що рухаються — це має забезпечити безпеку особового складу під час бойових операцій.

Дрон ASELSAN — вид зверху Фото: Anadolu Agency

В рамках проекту ASELSAN вже провела успішні льотні випробування, а також розробила 5 пускових установок, які можна ставити на транспорт. Інженери планують завершити дослідження в липні, а потім приступити до серійного виробництва новинки.

Незвичайний турецький безпілотник ASELSAN Фото: Anadolu Agency

Минулого року ASELSAN представила мікродрон розвідник, що нагадує бабку. Передбачається, що військові зможуть використовувати його для розвідки непомітно для противника.

У березні компанія Robit Technology з Туреччини показала новий дрон-камікадзе Azab. На вигляд і характеристик він дуже схожий на іранський Shahed.