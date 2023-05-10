На фронт їдуть дрони PD-2: допомагатимуть HIMARS полювати на окупантів (відео)
Постачання здійснив фонд "Повернись живим" на пожертвування українців та громадян інших країн.
Благодійний фонд "Повернись живим" оголосив про постачання ще двох безпілотних систем українського виробництва PD-2 для ЗСУ, повідомляється на офіційній сторінці Facebook фонду. Кожен із них коштує близько 30 млн грн.
Комплекс PD-2 розроблений в Україні, він має радіус польоту понад 200 кілометрів і знаходиться в повітрі до 12 год. Безпілотник здатний відстежувати переміщення рухливих цілей, щоб коригувати вогонь та розвідувати інформацію для HIMARS та інших далекобійних систем.
Кожен БПЛА має станцію спостереження з 30-кратним збільшенням для денного каналу та 5-кратним для тепловізійного, що дозволяє вести детальну розвідку на відстані 5 км, а оглядову — ще далі.
Дрон має кілька конфігурацій: вертикального зльоту та посадки (VTOL) та фіксованого крила з 4-метровим розмахом та фіксованого крила з 5-метровим розмахом. Безпілотник має автоматичний режим польоту, який дозволяє заздалегідь спланувати місію та виконати її навіть у разі втрати сигналу. Він має низький радарний та акустичний сигнал, щоб зробити дрон малопомітним.
PD-2 був розроблений компанією Ukrspecsystems у 2020 році на основі попередньої моделі PD-1. Він був схвалений для військового використання у 2020 році після успішного проходження тестів.
Загалом минулого року Фонд придбав 11 таких комплексів: 10 із них куплено коштом пожертвувань, а гроші на ще один зібрала ІТ-спільнота DOU за підтримки Uklon.
Раніше Фокус повідомляв, що дрони атакували полігон під Воронежем, поранено 14 військових.