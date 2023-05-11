Курс один до десяти: український Mavic знищив дрон окупантів за $18 000 (відео)

Боєць із позивним "Борода" помітив ворожий БПЛА і пішов на таран, пошкодивши при цьому як свій, так і російський апарати. За словами командира ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, розмін вийшов дуже вигідним.

Оператор Збройних сил України за допомогою дрону DJI Mavic 3 зумів збити дорожчий безпілотник DJI Matrice 300 RTK. Відеозапис повітряної дуелі опублікував Роберт Бровді із позивним "Мадяр", командир групи аеророзвідки 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Під час розвідки боєць ЗСУ з позивним "Борода", керуючи DJI Mavic 3 за $1700, зауважив Matrice 300 RTK, який запустили росіяни. Вартість останнього становить близько $18 тисяч, тобто в 10 разів більше, тому оператор вирішив піти на таран, сподіваючись позбавити окупантів дорожчої техніки.

Судячи з відео, українська БПЛА одразу зайняла вигідну позицію зверху. Можна почути, як за кадром командир наказав оператору пошкодити лопаті Matrice, проте супротивник вправно маневрував своїм дроном, через що перша атака пройшла невдало. З другої спроби Mavic завис прямо над ворожим безпілотником і різко знизився, врізавшись в один із двигунів.

Після удару картинка одразу ж зникла – в результаті тарана Mavic пошкодив камеру. Український оператор намагався довести безпілотник назад за допомогою телеметрії — льотними показниками, такими як висота і напрямок, але в якийсь момент він опустився надто сильно до землі і втратив зв'язок.

"Ти свою роботу зробив, красень. Але втрата борту на тобі", — пожартували за кадром.

За словами Мадяра, це приклад раціональної втрати дрона, оскільки Matrice 300 RTK дуже небезпечний у руках росіян. Камера з гарним зумом дозволяє окупантам стежити за позиціями ЗСУ з великої відстані, будь-якої погоди і навіть уночі.

"Минули — день чи два спокою для вашої піхоти забезпечите. У хробаків таких засобів теж не гори стоять", — прокоментував командир.

У квітні з'явилася інформація, що китайська компанія DJI зняла з продажу популярні дрони Mavic 3. Натомість на ринок вийшла лінійка коптерів Mavic 3 Pro з покращеними камерами та функціями, але коштують вони ще дорожче.

Нещодавно ЗСУ показали, як повернули втрачений дрон DJI Mavic. Після бомбардування він не зміг повернутись назад, оскільки селя батарея, і вимушено приземлився посеред поля. На щастя, на допомогу прийшов оператор більшого Matrice 200.