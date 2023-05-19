Два пропущені: дрони-камікадзе ЗСУ підірвали БМП-3 разом з окупантами

Російські солдати необачно висунулися з люків і не встигли сховатись перед атакою БПЛА.

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців за допомогою дронів камікадзе знищили російську БМП-3 на передовій. Пресслужба підрозділу поділилася відеозаписом у Facebook.

Бойова машина окупантів їхала путівцем біля лісосмуги, коли її помітили оператори безпілотників ЗСУ: поки один із них спостерігав збоку, другий вирушив в атаку. FPV-дрон із кумулятивним зарядом вилетів назустріч БПМ, врізався у вежу та вибухнув.

У ролику можна помітити, що російські військові в цей момент виглядали з відкритих люків, тому напевне постраждали від вибуху. Після удару БМП-3 зупинилася на роздоріжжі, всередині почалася пожежа. Бійці 72-ї бригади на цьому не зупинилися і завдали ще двох ударів безпілотниками: один пролетів повз, за корму машини, але другий влучив прямо в ціль, і вона згоріла вщент разом із боєприпасами.

Екіпаж БМП-3 виглядає з люків перед атакою дрона ЗСУ Фото: Скриншот

Telegram-канал "Білоцерківської волонтерської групи", присвячений застосуванню саморобних дронів-камікадзе TORO, пише, що ЗСУ знищили БМП-3, показану на відео, саме такими БПЛА. Ще безпілотники 72-ї ОМБр пошкодили російський багатоцільовий транспортер-тягач МТ-ЛБ, екіпаж якого намагався поспіхом втекти, але безрезультатно. За інформацією волонтерів, окрім бронетехніки, ЗС РФ втратили як мінімум шість осіб особового складу.

Представник "Білоцерківської волонтерської групи" Юрій Москаленко зазначив у Facebook, що дрони TORO поставляються 72 ОМБр, 28 ОМБр, 93 ОМБр, 14 ОМБр, 59 ОМБр, а також підрозділам ГУР та СБУ. Інженери вдосконалять БПЛА, щоб збільшити їхню точність, дальність польоту та вантажопідйомність.

Дрон-камікадзе TORO українського виробництва Фото: Telegram

Раніше писали, як український дрон-камікадзе "Пегас" уразив російську БМП у прифронтовому населеному пункті. Безпілотник із кумулятивним боєприпасом наздогнав бойову машину і врізався у вежу, вибухнувши під час удару.

Писали також, як дрон-камікадзе протаранив БМП окупантів на передовій. Російські солдати ставили бронетехніку на узбіччі дороги та залишили відкритими люки, в один із них і залетів ударний БПЛА.