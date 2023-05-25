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Запчастини для БПЛА не обкладатимуться ПДВ та митом: що вигадали депутати ВР

Фото: Міноборони України | Ілюстративне фото: депутати хочуть скасувати ПДВ та мито на запчастини для дронів

Комітет із фінансів українського парламенту підтримав два відповідні законопроєкти.

Можливо, незабаром ввезення запчастин для безпілотників не оподатковуватиметься ПДВ та ввізним митом, оскільки Комітет з фінансів ВР підтримав два такі законопроєкти нардепів, повідомляє у своєму телеграм-каналі голова комітету Данило Гетманцев. Він написав, що Комітет рекомендував прийняти ці два найважливіші законопроєкти для фронту за основу та загалом.

У законопроєкті N9275 йдеться про звільнення від ПДВ ввезення товарів для потреб виробництва та ремонту безпілотних систем. А у законопроєкті N9276 про внесення зміни до Митного кодексу щодо звільнення від ввізного мита таких запчастин.

За словами Гетьманцева, Комітет із фінансів ВР підтримав пропозицію депутатів
Фото: Скриншот

Наприклад, під категорію запчастин підходять різні вузли та агрегати дронів, обладнання і для їх виробництва та ремонту. Також під категорію потрапляють різні модулі для БПЛА, наприклад, модулі GPS, антени, контролери, схеми, кабелі, батареї та багато іншого.

За словами Гетманцева, законопроєкти розроблені з метою забезпечення держави у період дії воєнного стану достатньою кількістю дронів як ввезених, так і вироблених на території України.

У законопроєктах зазначається, що скасування ПДВ та ввізного мита діятимуть лише на час воєнного стану, а потім податки та мито знову доведеться платити до скарбниці держави.

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