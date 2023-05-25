Запчастини для БПЛА не обкладатимуться ПДВ та митом: що вигадали депутати ВР

Комітет із фінансів українського парламенту підтримав два відповідні законопроєкти.

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Можливо, незабаром ввезення запчастин для безпілотників не оподатковуватиметься ПДВ та ввізним митом, оскільки Комітет з фінансів ВР підтримав два такі законопроєкти нардепів, повідомляє у своєму телеграм-каналі голова комітету Данило Гетманцев. Він написав, що Комітет рекомендував прийняти ці два найважливіші законопроєкти для фронту за основу та загалом.

У законопроєкті N9275 йдеться про звільнення від ПДВ ввезення товарів для потреб виробництва та ремонту безпілотних систем. А у законопроєкті N9276 про внесення зміни до Митного кодексу щодо звільнення від ввізного мита таких запчастин.

За словами Гетьманцева, Комітет із фінансів ВР підтримав пропозицію депутатів Фото: Скриншот

Наприклад, під категорію запчастин підходять різні вузли та агрегати дронів, обладнання і для їх виробництва та ремонту. Також під категорію потрапляють різні модулі для БПЛА, наприклад, модулі GPS, антени, контролери, схеми, кабелі, батареї та багато іншого.

За словами Гетманцева, законопроєкти розроблені з метою забезпечення держави у період дії воєнного стану достатньою кількістю дронів як ввезених, так і вироблених на території України.

У законопроєктах зазначається, що скасування ПДВ та ввізного мита діятимуть лише на час воєнного стану, а потім податки та мито знову доведеться платити до скарбниці держави.

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