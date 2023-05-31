Дрони "Лелека" вишукують позиції РФ під Бахмутом: робота аеророзвідки ЗСУ (відео)

Оператори показали, яким чином виявляють російську техніку та ухиляються від ракет, керуючи безпілотником українського виробництва.

Аеророзвідники з 80-ї бригади Збройних сил України показали роботу безпілотника "Аист-100" у Бахмуті. Сюжет опублікувало на YouTube інформаційне агентство "Радіо Свобода".

Військовослужбовці Сергій та Валентин сховали мікроавтобус зі станцією управління у посадці, під прикриттям дерев, та запустили "Лелеку" в небо. Цей безпілотник дозволяє ЗСУ виявляти цілі, супроводжувати їх, відзначати координати в режимі реального часу та коригувати вогонь. "Лелека" оснащується денною та нічною камерами, які демонструють дії росіян з дуже великої відстані. Відео транслюється на великий монітор, встановлений в автомобілі.

"Сьогодні вночі була ротація, зафіксували переміщення дуже великої кількості техніки по всьому Бахмуту. Було дуже багато автомобілів різного типу, і броньованих, і звичайних, зафіксували місця, де вони ховалися, а потім їх вразять артилеристи", — розповів один із операторів.

Ідеальна погода для роботи "Лелеки" — сонячна та безхмарна. Тоді безпілотник може підніматися на дуже велику висоту і знімати те, що відбувається внизу, за допомогою гарного зуму, залишаючись непоміченим для противника. Якщо небо затягує хмарами, дрону доводиться знижуватися, й тоді російські війська можуть його збити чи придушити засобами РЕБ. Під час зйомки окупанти вистрілили по БПЛА із переносного зенітно-ракетного комплексу, але схибили. Під час дощу літати теж небезпечно, оскільки вода може проникнути в корпус і викликати коротке замикання.

Робота оператора "Лелеки-100" дуже небезпечна, адже аеророзвідники є пріоритетною метою для ЗС РФ. Без дронів можливості українських підрозділів у Бахмуті знизяться.

"Будь-які дії в сучасній війні здійснюються за допомогою "очей" з повітря. Якщо позбавити армію цих "очей", то завдання буде або провалено, або виконано з мінімальною ефективністю. Сліпа армія — це завжди легка ціль", — прокоментував військовий.

Раніше фонд "Повернись живим" назвав "Лелеку-100" найкращим безпілотником бригадного рівня. Вартість одного комплексу із двох БПЛА та станції управління складає 1 440 000 гривень. Сам дрон може розганятись до 140 км/год і залітати в тил ворога на відстань до 50 км.

У березні дрон "Лелека-100" допоміг ЗСУ знищити російський комплекс РЕБ "Поле-21". Оператори помітили його з повітря та передали координати групі "лісники", яка завдала ударів.