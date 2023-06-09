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Діджитал Російсько-українська війна

Дрони масово атакували комплекси спостереження, засоби РЕБ та РЕР в Росії (відео)

Фото: Скриншот | Дрон підлетів до російського комплексу спостереження "Муром"

Російське обладнання дуже заважає українським військовим діяти поряд із кордоном, але його ефективно вимкнули за допомогою безпілотників.

Ударні дрони знищили системи радіоелектронної боротьби, розвідки та спостереження у Бєлгородській та Курській областях Росії. Про це повідомили виробники безпілотників-камікадзе TORO у Telegram.

За їхньою інформацією, підрозділи СБУ на кордоні України та Росії отримали записи з камер дронів, запущених "невідомими патріотами Білгородщини". Їм вдалося уразити дороге російське обладнання, зокрема комплекси РЕБ та РЕР на висотній будівлі, а також комплекси спостереження "Муром" на вежах стільникового зв'язку.

"Це суттєво покращило становище наших військ на кордоні. Ми вдячні підрозділам, які воюють усередині країни гною, та СБУ за ефективну роботу", — прокоментували автори публікації.

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Як писали раніше, росіяни активно застосовують комплекси спостереження "Муром" на війні в Україні. Пристрої, оснащені високоякісними оптичними та тепловізійними камерами, дозволяють окупантам удень та вночі стежити за переміщеннями українських військ на відстані до 10 км, автономно виявляючи як живу силу, так і техніку.

У травні рота ударних БПЛА "Птахи Мадяра" з 59-ї ОМБр за допомогою дронів TORO підірвали чотири комплекси "Муром" за п'ять днів. Оператори зізналися, що не завжди вдається вразити камеру з першої спроби, але результат того вартий.

З кінця травня російські партизани ведуть бої із регулярною армією РФ у Бєлгородській області. 8 червня бійці "Русского добровольческого корпуса" повідомили, що провели рейд у селище Шебекіне, захопивши полонених.