Відпрацював як HIMARS: дрон ЗСУ влаштував окупантам "апокаліпсис" на передовій (відео)

Безпілотник урятував багато українських танків, але сам, ймовірно, сильно постраждав від вибуху.

Дрон Збройних сил України одним ударом знищив велику кількість російських протитанкових мін в одному із прифронтових населених пунктів. Відеозапис з камери безпілотника опублікувала у Facebook 72-а окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

Українські воїни помітили десятки мін, які окупанти склали на дорожньому перехресті, мабуть, маючи намір використати їх проти танків Сил оборони. Вони відправили до складу ударний дрон-бомбардувальник, який скинув на боєприпаси гранату, і дуже вдало.

"Коли дрон відпрацював не гірше, ніж HIMARS", — зазначили 72-й бригаді.

Одночасний вибух мін вийшов настільки потужним, що утворився величезний "грибок" із диму. Судячи з відео, вибухова хвиля накрила й сам безпілотник, його закрутило в повітрі та відкинуло убік, подальша доля літального апарату невідома.

"Дрон, звичайно, шкода, але півсотні протитанкових мін біди наробили б дуже багато. Волонтери дуже швидко поповнять втрату 72-ї бригади ЗСУ", — прокоментував Юрій Мисягін, народний депутат України від "Слуги народу" і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони.

Нещодавно 35-а бригада морської піхоти підірвала склад боєприпасів і змусила росіян тікати. За допомогою дрону вони скинули гранату на міни, складені одна на одну в лісосмузі, внаслідок чого вийшов потужний вибух, який налякав бійців ЗС РФ.

Писали також, що Нацгвардія вперше уразила дроном мінний загороджувач ЗС РФ. Інженерна машина на базі ЗІЛ-131 призначена для розкидання мін на відстань від 55 до 120 метрів.