Солдат ЗС РФ здався в полон українському дрону, але підірвався на міні: як його врятували

Українські військові надали полоненому медичну допомогу, поки безпілотник знімав те, що відбувається з повітря.

На південному напрямку російський військовий здався дрону, але мало не загинув, підірвавшись на міні. Відповідне відео опублікував у своєму телеграм-каналі заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

Російський окупант вирішив здатися в полон українським військовим. Поки боєць ЗС РФ йшов по полю з високою травою, піднявши руки, його супроводжував безпілотний летальний апарат ЗСУ.

Однак у якийсь момент полонений або наступив на міну, або зачепив ногою розтяжку, після чого пролунав вибух. Двоє бійців Збройних сил України підійшли до полоненого, наклали йому на поранену ногу турнікет і повели геть. У цей час усе, що відбувається, з висоти пташиного польоту фіксував дрон.

"Нашим бійцям довелося висунутися в сіру зону, щоб надати йому першу медичну допомогу і вже потім доставити росіянина на наші позиції. Ставлення до полонених", — прокоментував ситуацію Мисягін.

Нагадаємо, на початку липня російський окупант здався в полон, побачивши в небі безпілотник ЗСУ. За словами окупанта, його товаришів по службі погрожували розстріляти свої ж, якщо вони залишать позиції. Також він розповів, що приїхав воювати проти українців зі Ставрополя. Його звуть Козлікін Євген Романович, народився в 1992-му році. Проходив службу в підрозділі "Шторм Z-4".

Крім того, нещодавно в Міноборони опублікували загадковий ролик із натяком. Для більшого розуміння, що насправді зараз може відбуватися, коли ЗСУ мовчать, у ролику показали кадри визволення Харківської області та населених пунктів у Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.