Замінюють Javelin: військовий показав, які дрони найкраще винищують ЗС РФ (відео)

В умовах бойових дій бійці ЗСУ працюють із безпілотниками та дронами-камікадзе, які здатні знищити броньовану техніку противника або, як мінімум, контузити екіпаж.

Український військовий із позивним "Халк" розповів про те, як військові "економлять" дорогі протитанкові ракетні комплекси Javelin і глушать окупантів дронами-камікадзе та ударними безпілотниками. Інтерв'ю з військовим опублікували на офіційній сторінці у Facebook Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Боєць ЗСУ розповів журналістам про те, що свого часу мріяв стати пілотом-бомбардувальником. Однак після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну йому довелося працювати з безпілотниками, у чому чоловік теж знайшов свої плюси.

"Мріяв я колись бути пілотом-винищувачем і тут випадає така тема, що ти можеш реально з дрона-камікадзе зробити бомбардувальник, який просто буде залітати і скидати ті бомби-бімби", — поділився з медійниками військовий.

Військовий із позивним "Халк" розповів, як працює з різними дронами на передовій Фото: Скрін відео

Він також розповів, як працюють дрони і яку роль вони виконують на лінії фронту. За словами "Халка", зараз у Збройних силах України працюють із двома типами дронів: одні з них скидають боєприпас і відлітають, а інші несуть заряд і "гинуть" разом із ним.

Крім того військовий показав на камеру, як із "багаторазового" безпілотника зробити дрон-камікадзе. Для цього потрібно відкріпити від безпілотного летального апарату систему скидання і стаціонарно прикріпити до нього новий боєприпас. Дрон, позбавлений системи скидання, здатний нести на собі снаряд вагою в 1,5 кг.

"Халк" зазначив, що зараз такі дрони дуже допомагають ЗСУ в наступальних діях, бо вони здатні знищувати і виводити з ладу броньовану техніку противника. Таким чином дрон за 20 тисяч гривень часто замінює в бою дорогий ПТРК Javelin. Військовий додав, що, якщо дрон і не зміг з якихось причин пробити броню на техніці супротивника, він щонайменше контузить екіпаж і тим самим виведе окупантів з ладу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, як український БПЛА вижив після атаки ЗРК "Тор". Ракета зробила кілька віражів, але пролетіла повз ціль і не пошкодила дрон ЗСУ, який продовжив роботу.

Крім того, на початку липня українські бійці знищили заховані в лісосмузі ворожі ЗРК "Тор" і ТЗМ 9Т244. Унаслідок удару по техніці противника боєкомплект ЗРК здетонував, через що в небо злетіла ракета, зробивши в повітрі кілька віражів.