Росіяни застосували нову тактику ударів дронами Shahed: чого і як вони домагаються

Замість того щоб одразу летіти до своїх цілей, дрони кружляють над Києвом та іншими регіонами України. На думку Сергія Бескрестнова, для цього росіянам потрібні цивільні модеми Iridium і зрадники в ЗСУ.

У ніч на 25 липня росіяни застосували незвичайну тактику застосування іранських дронів-камікадзе Shahed. Про це український військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" розповів на своїй сторінці у Facebook.

Дивні польоти дронів Shahed

За інформацією експерта, під час нальоту безпілотники Shahed не одразу атакували цілі, а "кружляли" навколо Києва та над іншими областями України. Сергій Бескрестнов нагадав, що такі далекобійні дрони не керуються операторами вручну, а летять за заздалегідь визначеними координатами, тобто, "кола" були заздалегідь сплановані й запрограмовані окупантами.

"Такі маневри — це або просто вимотування, або промацування ППО, — припустив експерт. — Якщо такі маневри — це промацування, то зазвичай далі йде ракетний удар. Інакше актуальність промацування швидко застаріває. Якщо удару немає, то завдання у "кіл" було витратити ракети нашої ППО. Наш противник, на жаль, вчиться і застосовує все нові тактики".

Як зазначив Бескрестнов, щоб російські військові могли зрозуміти, де дрони Shahed можуть вільно пролетіти, а де їх збиває протиповітряна оборона, їм необхідна одна з таких речей: модем Iridium на борту або дані системи "Віраж".

Супутниковий зв'язок Iridium: навіщо потрібен дронам Shahed

Видання Defence Express ще 2022 року писало, що експерти виявили в блоці управління польотом БПЛА Shahed-131 функцію підключення до блоку з мережею комерційного супутникового зв'язку Iridium. Самого блоку всередині дрона не виявилося, але плати з модемами вільно продаються на цивільному ринку. Технологія дає змогу отримувати з дрона телеметрію і змінювати план польоту в онлайн-режимі.

Плата зв'язку з дрона-камікадзе Shahed 136 Фото: Defence Express

У березні 2023 року Сергій Бескрестнов звернув увагу, що дрони Shahed почали випромінювати загадкові сигнали під час польоту над Україною. Діапазон частот відповідає сигналам супутникової мережі Iridium, тож експерт припустив — росіяни встановили на БПЛА відповідний модем. Тоді Сергій не став розголошувати, як саме окупанти можуть застосовувати таку технологію.

Варто зазначити, що штаб-квартира компанії Iridium розташована у США, але вона надає послуги РФ. Наприклад, влітку 2022 року уряд РФ повідомив, що компанія дозволила використовувати свої частоти зв'язку на території Росії ще 10 років.

Система "Віраж": як зрадники зливають дані

"Віраж-Планшет" — це об'єднана система управління, до якої входять технології для виявлення повітряних загроз. Як повідомляв у Facebook фонд "Повернись живим", вона діє в Україні ще з 2012 року.

Фотографія системи "Віраж-Планшет"

Волонтерка Марина Комарова 2016 року писала, що розробники ПЗ запропонували військовим нову систему оповіщення від командира взводу до командира бойової машини або зенітного розрахунку за допомогою радіомодемів типу "Рута-ДМ_2400 мод А", які передають дані на планшети. За її словами, на той момент система "Віраж" уже пройшла польові випробування.

У березні 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернув увагу, що в Telegram-каналах почали часто з'являтися скріншоти із системи "Віраж-планшет". На них відображені ракети і БПЛА, які бачать українські війська ППО. За словами Ігната, завдяки цим даним окупанти можуть бачити сліпі зони в українській системі оборони.

Скріншоти із системи "Віраж-Планшет" у російському Telegram-каналі Фото: Скриншот

В ефірі телеканала "Київ 24" Сергій Бескрестнов пояснив, що в Україні багато військових мають доступ до системи "Віраж-Планшет", і дехто з них може навмисне зливати секретну інформацію, а потім вона потрапляє у ЗМІ. 20 липня експерт звернув увагу на появу таких скріншотів у проросійських Telegram-каналах і закликав знайти джерело витоку, пізніше він написав, ніби одного зі "зрадників" відшукали силовики.

"Якщо це був би одноразовий прецедент: хтось відправив родичу своєму похвалитися, що в нього є така система, то це півбіди. А тут третю добу поспіль з інтервалом у кілька годин хтось передає росіянам інформацію, тому ми говоримо про банальну зраду. Хтось допускає цей витік... Я думаю, це одна людина", — висловився Флеш.

Керівник російської некомерційної організації "Центр розвитку транспортних технологій" Олексій Рогозін порівняв "Віраж-Планшет" із сервісом Flightradar, що показує переміщення літаків, але в цьому разі система показує тільки місце розташування російської пілотованої авіації і безпілотників. За його даними, система збирає дані як від розвідувальних служб України і НАТО, так і цивільних джерел, наприклад, камер спостереження.