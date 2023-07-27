Підірве на воді та під водою: представлено морський безпілотник ÇAKA S-KUSV (відео)

Новий дрон-камікадзе з Туреччини розвиває швидкість понад 100 км/год на воді. Ним можна керувати через БПЛА або безпосередньо з видом від першої особи.

Турецька компанія HAVELSAN показала на виставці міжнародних військових досягнень IDEF 23 підводно-надводний апарат-камікадзе ÇAKA S-KUSV. Як повідомляється на офіційній сторінці розробників у Facebook, морський безпілотник може змінити правила і стратегію війни на воді.

ÇAKA S-KUSV — це універсальна автономна платформа, здатна як виконувати бойові завдання на поверхні води, так і занурюватися на невелику глибину для більшого маскування. Унікальна конструкція дає змогу наносити приховані потужні удари по надводних цілях, підвищуючи можливості військово-морського флоту Туреччини та її союзників.

Особлива система маневрування та велика швидкість допомагають ÇAKA S-KUSV уникнути вогню противника Фото: Скриншот

Автономний апарат оснащений осколково-фугасними боєголовками, що забезпечують потужне ураження цілей. Його здатність діяти під водою додає елемент несподіванки, даючи змогу застати супротивника зненацька і завдати переважаючих ударів. Ці атаки координуються з корабля, дрона або наземного центру управління, забезпечуючи централізований контроль одразу над кількома одиницями ÇAKA S-KUSV. Ця функція підвищує ефективність атаки та буквально дозволяє створити своєрідний "рій морських безпілотників".

Звичайно, однією з головних переваг ÇAKA S-KUSV є його величезна швидкість порівняно з іншими морськими автономними системами. Апарат може розганятися на понад 100 км/год і спритно маневрувати, уникаючи вогню противника.

Як атакує ворога морський безпілотник ÇAKA S-KUSV

Ми вже розповідали, що Туреччина активно розробляє як повітряні, так і морські безпілотні системи. Учора компанії METEKSAN і суднобудівна корабельня ARES Shipyard представили безпілотний човен-камікадзе ULAQ KAMA. Автономний безпілотник здатний подолати понад 370 кілометрів, залишаючись малопомітною на морі. Перші човни обіцяють виготовити вже у 2024 році.

Зі свого боку Україна показала на виставці IDEF 2023 у Туреччині свій безпілотний човен MAGURA V5. Він призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, а також бойових місій.