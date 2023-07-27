РФ лякає новими дронами-вбивцями: чому БПЛА з батарейку не зможуть обстрілювати ЗСУ
За задумом російських розробників дрон-малютка стрілятиме кулями і залітатиме в укриття до наших солдатів.
У Росії вже створили мініатюрний безпілотник "Вектор Х-120", який здатний вибірково вражати живу силу противника, якщо солдат ховається в укритті, повідомляє агентство ТАСС. Неназваний співрозмовник агентства з дослідно-конструкторського бюро "Безпілотного Авіабудування" стверджує, що міні-дрон важить лише 38 г (як звичайна батарейка формату АА).
І хоча сам диво-безпілотник джерело ТАСС не показало, але повідомляється, що "Вектор Х120" є одноразовим БПЛА, який стрілятиме набоями калібру 5,45×39 мм і 9х19 мм "Люгер". Головне завдання цього "бойового комара" — ліквідувати солдатів у схованках і бліндажах, і по яких важко влучити звичайному стрільцю, якщо йдеться не про гранатомети, звісно ж. Зазначається, що сам стрілець може вже зі свого укриття запустити міні-дрон у бік ворога.
"Дрон у цьому плані набагато ефективніший. Можна здійснювати запуск, перебуваючи за будь-якою перешкодою, і контролювати політ аж до місця застосування", — уточнив співрозмовник агентства.
За своїми технічними характеристиками "Вектор Х120" здатний летіти зі швидкістю 50 км/год, що за мініатюрного розміру робить його непростою і малопомітною ціллю. Запасу автономності цього крихітки вистачить на 6 хвилин, за які він може подолати відстань у 2 км.
Щоправда, є одна заминка. Співрозмовник ТАСС розповів, що наразі головною перешкодою для реалізації цієї концепції є відсутність готових і доступних рішень у вигляді вітчизняного польотного контролера необхідного форм-фактора і масових характеристик.
У ОКБ "Безпілотного Авіабудування" розраховують, що в майбутньому подібні дрони застосовуватимуть у складі "рою". Там не приховують, що "надихалися" подібними мініатюрними західними безпілотниками.
"На сьогоднішній день такі вироби існують за кордоном і успішно випробувані. Є успіхи і в американців, і в європейців. Є аналогічні розробки і у нас в Росії", — говорить джерело ТАСС.
Раніше стало відомо, що в РФ дійсно беруть за приклад подібні західні дрони. Наприклад, інженери з Новосибірська зізналися, що взяли за основу мініатюрний британський безпілотник Black Hawk як основу для свого мікро-дрона "Джміль". Новосибірські конструктори запевняють, що вже зібрали літаючий макетний зразок маленького безпілотного вертольота вагою 85 грам, який може розганятися до 25 км/год. За допомогою вбудованої відеокамери він може передавати зображення оператору на відстань до 2 км. У комплект "Джмеля" входять три акумулятори, кожного з них вистачає приблизно на 20 хвилин роботи.
До речі, широко відомий американський Black Hornet Nano ще з минулого року ЗСУ активно застосовує в боротьбі з окупантами. А ще ціла партія таких міні-дронів буде поставлена нашим захисникам у рамках чергової допомоги США. Дрони Black Hornet Nano військові США використовували під час бойових дій в Афганістані, що давало змогу оцінити ситуацію за кутами або стінами будівель, виявляти будь-які приховані небезпеки та ворожі позиції.
Раніше Фокус повідомляв, що "Армію дронів" України поповнили 1700 безпілотників. За рік роботи "Армії дронів" уже 40 безпілотників пройшли технічну експертизу і отримали допуск до експлуатації.