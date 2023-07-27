РФ лякає новими дронами-вбивцями: чому БПЛА з батарейку не зможуть обстрілювати ЗСУ

За задумом російських розробників дрон-малютка стрілятиме кулями і залітатиме в укриття до наших солдатів.

У Росії вже створили мініатюрний безпілотник "Вектор Х-120", який здатний вибірково вражати живу силу противника, якщо солдат ховається в укритті, повідомляє агентство ТАСС. Неназваний співрозмовник агентства з дослідно-конструкторського бюро "Безпілотного Авіабудування" стверджує, що міні-дрон важить лише 38 г (як звичайна батарейка формату АА).

І хоча сам диво-безпілотник джерело ТАСС не показало, але повідомляється, що "Вектор Х120" є одноразовим БПЛА, який стрілятиме набоями калібру 5,45×39 мм і 9х19 мм "Люгер". Головне завдання цього "бойового комара" — ліквідувати солдатів у схованках і бліндажах, і по яких важко влучити звичайному стрільцю, якщо йдеться не про гранатомети, звісно ж. Зазначається, що сам стрілець може вже зі свого укриття запустити міні-дрон у бік ворога.

"Дрон у цьому плані набагато ефективніший. Можна здійснювати запуск, перебуваючи за будь-якою перешкодою, і контролювати політ аж до місця застосування", — уточнив співрозмовник агентства.

За своїми технічними характеристиками "Вектор Х120" здатний летіти зі швидкістю 50 км/год, що за мініатюрного розміру робить його непростою і малопомітною ціллю. Запасу автономності цього крихітки вистачить на 6 хвилин, за які він може подолати відстань у 2 км.

Щоправда, є одна заминка. Співрозмовник ТАСС розповів, що наразі головною перешкодою для реалізації цієї концепції є відсутність готових і доступних рішень у вигляді вітчизняного польотного контролера необхідного форм-фактора і масових характеристик.

У ОКБ "Безпілотного Авіабудування" розраховують, що в майбутньому подібні дрони застосовуватимуть у складі "рою". Там не приховують, що "надихалися" подібними мініатюрними західними безпілотниками.

"На сьогоднішній день такі вироби існують за кордоном і успішно випробувані. Є успіхи і в американців, і в європейців. Є аналогічні розробки і у нас в Росії", — говорить джерело ТАСС.

Раніше стало відомо, що в РФ дійсно беруть за приклад подібні західні дрони. Наприклад, інженери з Новосибірська зізналися, що взяли за основу мініатюрний британський безпілотник Black Hawk як основу для свого мікро-дрона "Джміль". Новосибірські конструктори запевняють, що вже зібрали літаючий макетний зразок маленького безпілотного вертольота вагою 85 грам, який може розганятися до 25 км/год. За допомогою вбудованої відеокамери він може передавати зображення оператору на відстань до 2 км. У комплект "Джмеля" входять три акумулятори, кожного з них вистачає приблизно на 20 хвилин роботи.

До речі, широко відомий американський Black Hornet Nano ще з минулого року ЗСУ активно застосовує в боротьбі з окупантами. А ще ціла партія таких міні-дронів буде поставлена нашим захисникам у рамках чергової допомоги США. Дрони Black Hornet Nano військові США використовували під час бойових дій в Афганістані, що давало змогу оцінити ситуацію за кутами або стінами будівель, виявляти будь-які приховані небезпеки та ворожі позиції.

Застосування Black Hornet Nano армією США

Раніше Фокус повідомляв, що "Армію дронів" України поповнили 1700 безпілотників. За рік роботи "Армії дронів" уже 40 безпілотників пройшли технічну експертизу і отримали допуск до експлуатації.