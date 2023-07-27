Додаток із ШІ допоміг збити російські ракети: скористатися може будь-який українець

За словами розробника, повідомлення від мирних жителів доповнили картину повітряного бою і підказали, де ловити X-101 і "Калібри".

Під час масованого обстрілу 26 липня мобільний додаток "єППО" допоміг українським військам протиповітряної оборони збити 36 ракет "Калібр" і X-101, запущених Росією. Про це на своїй сторінці у Facebook відзвітував представник групи розробників "Технарі" Геннадій Сульдін.

За його словами, 530 українців скористалися додатком, щоб забезпечити безпеку своїх співвітчизників. Побачивши або почувши російську ракету, що низько летить, вони натиснули відповідну кнопку в "єППО" і тим самим повідомили про загрозу.

Після цього штучний інтелект системи обробляв повідомлення і вказував військовим місце розташування ракет у вигляді точок на цифровій карті. Крім того, алгоритми склали траєкторії польоту, враховуючи найімовірніші напрямки і швидкості цілей, прогнозуючи, де вони будуть через кілька хвилин.

"Візуалізовані для військових дані ефективно доповнили радіолокаційну картину повітряного бою та суттєво покращили ситуаційну обізнаність підрозділів ППО", — зазначив Геннадій Сульдін. — "Красно дякую всім тим, хто сьогодні або раніше сповіщав ППО про ракети або Щахедів і допомагав збити летюче болотне ла*но. Хто подбав про безпеку інших українців. Уклін вам, кращі, за позбавлення від можливих смертей, каліцтв або поранень цивільних і військових. Ми точно знаємо, що сьогодні програма єППО була корисна для наших вартових Неба".

Застосунок "єППО" від українських розробників з'явився в магазині Google Play у жовтні 2022 року. З його допомогою користувачі можуть повідомити ЗСУ про різні повітряні загрози: дрони-камікадзе, ракети, гелікоптери і літаки. Для цього необхідно запустити програму, авторизуватися через сервіс "Дія" (під час першого запуску), вибрати передбачуваний тип об'єкта натисненням кнопки і направити телефон у напрямку його руху.

Росіяни часто запускають свої ракети низько, щоб радарам і радіолокаторам було складніше їх виявити в польоті. У підсумку у Сил оборони України досить мало часу, щоб збити загрозу в небі. Група "Технарі" з Одеси вирішила випустити застосунок, щоб будь-який українець міг своєчасно повідомити про небезпеку і допомогти ППО.

26 жовтня за допомогою застосунку "єППО" в Україні вперше збили крилату ракету. Як розповів Сульдін, українські зенітники отримали через систему дані про наближення "Калібра" і вразили його за допомогою ПЗРК "Ігла".

Писали також, що в Новий рік застосунок "єППО" допоміг ЗСУ збити два дрони-камікадзе Shahed. Він також спростив відстеження ракет над Україною.