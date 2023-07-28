"Вистачить одного тижня": експерт пояснив, чому нові дрони з РФ не страшні Україні

Якщо раніше РФ вважали лідером з точки зору технологій РЕБ, то зараз Україна абсолютно не поступається країні-агресору.

Українські техніки, які працюють у сфері дронобудування, можуть за тиждень розібрати на деталі той чи інший безпілотник супротивника і зрозуміти не тільки його будову, а й протиставити йому свою техніку. Про це розповів співзасновник DroneUA Валерій Яковенко в ефірі національного телемарафону в четвер, 27 липня.

Як зазначив експерт, якщо раніше РФ вважали лідером з точки зору технологій РЕБ, то зараз Україна абсолютно не поступається їй. З одного боку, атаки ворожих дронів стримують БПЛА української армії, а з іншого — фахівці досліджують захоплені апарати й знаходять способи боротьби з ними.

"Технологи, роздобувши зразки ворожого обладнання у сфері дронобудування, вивчають їх, щоб чітко розуміти, проти чого боротися. Для вирішення таких завдань інженерам буде достатньо одного тижня. Такої швидкості у світі ніколи не було", — підкреслив він.

Крім того, зараз в Україні працюють уже 200 виробників, які випускають продукцію, пов'язану з безпілотними летальними апаратами. Це велика частина інженерного ком'юніті, 40 виробників з яких уклали на свою продукцію прямі контракти з державою.

"Ми настільки потужні, що нам є що протиставити, коли ми говоримо про безпілотну техніку", — сказав Яковенко.

Скільки дронів потрібно Україні для перемоги

Українській армії на місяць потрібно в десятки разів більше безпілотних летальних апаратів, ніж ті 1700, які днями передала на фронт "Армія дронів".

"Кількість потрібних дронів залежить від того, хто саме буде ними користуватися. Час життя одного дрона на деяких ділянках фронту — 3 дні, тому потрібно в десятки більше дронів на місяць, ніж передала Армія дронів", — сказав Яковенко.

За його словами, для того, щоб забезпечувати армію дронами, Україні потрібні навіть не десятки тисяч, а мільйони БПЛА. Кожен український військовий повинен мати навички управління БПЛА. І в кожного з них має бути дрон і ще кілька про запас тому, що безпілотники швидко вмирають.

"Кількість дронів, яка потрібна Україні, не існує у світі. Ми не можемо все, що нам потрібно, купити або виготовити", — резюмував Яковенко.

Чи будуть у країні розвивати дронобудування після війни

Валерій Яковенко зазначає, що ще 2020 року Україна була потужним гравцем на європейському ринку безпілотних технологій, адже країна контролювала його більшу частину. Тож після закінчення російсько-української війни проєкти з роботехніки, які зараз з'являються, стануть потужною складовою мирної економіки.

Ба більше, у майбутньому виробники дронів можуть співпрацювати з українськими промисловими гігантами, яких знає увесь світ, — авіакосмічною компанією "Антонов" і підприємством ракетно-космічної техніки "Південмаш" (Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова). Така колаборація, на думку Яковенка, допоможе поставити виробництво українських безпілотників "на потік".

"Антонов і Південмаш мають велику базу для виробничих процесів. Коли йдеться про десятки тисяч дронів, — тоді потрібно встановлювати вже виробничі лінії. І звертати увагу на інші аспекти бізнесу", — сказав він.

Нагадаємо, 26 липня армію дронів України поповнили 1700 безпілотників. Також для українських захисників до кінця року закуплять кілька тисяч дронів Mavic, які на фронті замінюють військовим "очі". Порівняно із закупівлями минулого року, кількість цих коптерів зросла в сотні разів.

А 24 липня стало відомо, що "Армія дронів" за тиждень знищила 101 одиницю техніки РФ на мільйони доларів. За минулі сім днів завдяки роботі українських БПЛА ліквідовано 21 танк, 36 бойових броньованих машин, 18 опорних пунктів окупантів і багато іншого.