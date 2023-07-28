ЗСУ потрібно 10 000 роботів для боротьби з Росією: Міноборони налагоджує виробництво

Роботи, такі як "Скорпіон 2", вже допомагають українським військовим проводити бойові операції, але їх все ще дуже мало.

Міністерство оборони України співпрацює з вітчизняними розробниками, щоб забезпечити армію військовими роботами. Для цього представники відомства провели експертну зустріч "Наземні роботизовані системи", яку організував Департамент військово-технічної політики, повідомляє Defence-UA. Чиновники заявили, що для успішного відбиття російської агресії ЗСУ потрібно понад 10 000 автономних роботизованих машин.

Дронів багато, роботів мало

Під час зустрічі з розробниками представники Міноборони України наголосили, що дрони та всі види безпілотників уже знайшли своє місце на полі бою й активно застосовуються ЗСУ. Але питання безпілотних наземних машин (UGW) досі не вирішене. За словами українських військових, на сьогодні їм потрібно дуже багато подібних роботизованих платформ.

Тому оборонне відомство терміново активізує співпрацю з виробниками різних автономних систем для появи нових розробок на полі бою. Такі системи допоможуть ефективно проводити військові операції, але, найголовніше, зберегти життя українських героїв.

Бійці ЗСУ вже обмежено використовують на полі бою роботизовані платформи західних фірм і навіть розробляють свої власні, але на аматорському рівні. Так само вже розроблено українського бойового робота "Скорпіон 2". Він може проводити розвідку, штурм, придушувати ворога вогнем і тримати оборону, діючи навіть під впливом засобів РЕБ. Але всього цього недостатньо — потрібне масове власне виробництво і, звісно, своя розробка.

Важливим аспектом зустрічі стало обговорення прискорення процедур прийняття на озброєння роботизованих систем, а також залучення зарубіжних джерел фінансування для прискорення створення нових зразків.

Бойовий робот "Скорпіон 2" українського виробництва скоро буде у ЗСУ Фото: Скрін відео

Яких роботів потребує ЗСУ

Як зазначив у своєму коментарі для "Промислового порталу" заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, є три основні сегменти, яких гостро потребують ЗСУ.

Перший і найважливіший — логістичні роботизовані платформи для евакуації поранених українських бійців з поля бою. Оперативна доставка пораненого бійця до медиків у тилу багаторазово збільшує шанс виживання і зменшення шкоди від отриманого поранення. Так само такі системи важливі як постачальники боєприпасів для бійців, що наступають.

ЗСУ використовує для евакуації поранених робота THeMIS, але потрібно більше своїх платформ Фото: Milrem Robotics

До другого сегменту Гаврилов відніс автономних бойових роботів — системи, які здатні йти в атаку, націлюватися і знищувати живу силу ворога, а також його техніку. Такими системами ЗСУ буде керувати віддалено, уникаючи небезпечних місць на полі бою.

Третій сегмент — стаціонарні роботизовані платформи. Ці дистанційно керовані бойові модулі захищатимуть конкретні бойові позиції або важливі об'єкти. Причому застосовуватися вони мають як охоронні системи для знищення наземної техніки, так і захищати об'єкти та позиції від атак дронів ворога.

Основні армії світу активно працюють над удосконаленням роботизованих платформ. Раніше ми розповідали, що інженери з Туреччини мають намір модернізувати бронетранспортер М113, додавши систему дистанційного керування і поліпшивши захист. Новий безпілотник назвуть Shadow Rider.

Своєю чергою в Росії погрожують створити значно спрощений БТР на базі Бумеранга. БТР "Бумеранг" має бути новітнім бронетранспортером з дистанційно керованим бойовим модулем, однак він уже 7 років перебуває на випробуваннях. Тому в РФ вирішили спростити конструкцію.