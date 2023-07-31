ППО Росії більше страшна: дрони Bayraktar отримали інноваційний "радіощит" (відео)

Розробники вже провели випробування з різними системами ППО, незабаром армія Туреччини планує використовувати інноваційні модулі РЕБ на своїх БПЛА Bayraktar TB-2 і Akinci.

Турецька компанія Aselsan презентувала модуль радіоелектронної боротьби для БПЛА на виставці IDEF 2023, яка пройшла в Стамбулі, повідомляє військовий портал SavunmaSanayiST. Причому, цей модуль являє собою окремий модуль, що прикріплюється, який інтегрується в інші безпілотники.

На виставці було продемонстровано модуль EH POD у двох версіях, який інтегрували в безпілотник Akinci. Ця система РЕБ може виявляти, діагностувати та записувати радіолокаційні дані, а головне — має можливість глушіння кількох цілей одночасно. Система EH POD може атакувати за допомогою радіохвиль цілі в широкому діапазоні частот, забезпечує 360-градусний захист безпілотника-носія від ворожих радарів.

За словами розробників системи, модулі EH POD зроблять ППО ворога практично марною. Крім того, обладнання повинно "заглушити" ворожі безпілотники, що пролітають повз або атакують турецький дрон. Технологія пройшла випробування з різними системами ППО і довела свою ефективність.

Модуль EH POD вагою близько 40 кг збираються використовувати насамперед з бойовим безпілотником Akinci. Функція DRFM (цифрова пам'ять радіочастот), яка є однією з визначних можливостей EH POD, дає системі значно ефективніші можливості мікшування порівняно з MINI EH POD. А в майбутньому, коли буде внесено деякі технічні зміни, зменшена версія РЕБ MINI EH POD, що важить лише 11 кг, допомагатиме захищати популярні Bayraktar TB-2.

Зменшену версію MINI EH POD ставитимуть на Bayraktar TB-2 Фото: SavunmaSanayiST

Ми вже повідомляли, що на виставці IDEF 2023 було представлено українську розробку — човен-камікадзе Magura V5. Він вирізняється особливим управлінням і атакою роєм. А турецькі виробники з HAVELSAN показали на виставці невеликий підводний дрон-камікадзе ÇAKA S-KUSV. Він розвиває швидкість понад 100 км/год на воді. Ним можна керувати через БПЛА або безпосередньо з видом від першої особи. Турецька компанія Meteksan Defense представила мобільну РЕБ. Комплект MERT EA може "глушити" дрони, зв'язок і навіть міни.

Раніше Фокус писав, що представлений робот-кулемет TRAKON TARGAN, який захисти від дронів і катерів. Бойовий модуль пройшов фінальні випробування, і незабаром його почнуть серійно виробляти для ВМС Туреччини та її союзників.