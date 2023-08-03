"Передайте ці гроші ЗСУ": хлопчик попросив купити для військових дрон (відео)

Волонтери купили безпілотник DJI MAVIC 3 Fly More Combo, назвали його ім'ям улюбленого героя дитини в комп'ютерній грі та передали бійцям 47-ї бригади ЗСУ.

Восьмирічний Маркіян зі Львова передав волонтерам $12, які збирав на гру, і попросив купити за них дрони для Збройних сил України. Про це на своїй сторінці у Facebook у середу, 2 серпня написав волонтер Сергій Притула.

Волонтер сфотографував і опублікував у соцмережі лист хлопчика, який той надіслав.

"Я хотів купити "Роблокси" (комп'ютерна гра, — ред.). Передайте ці гроші на дрони нашим ЗСУ. Напишіть, будь ласка, на одному дроні "Ксініс": це мій герой у "Роблоксі", — написав Маркіян.

Хлопчик зі Львова попросив волонтерів купити для ЗСУ дрони Фото: Сергей Притула/Facebook

Своєю чергою Притула подякував хлопчику і повідомив, що його прохання виконано.

"Маркіян зібрав 12 доларів. Але... передумав. Маркіян передав ці заощадження нам у фонд. Хто ми такі, щоб відмовити такому чудовому хлопцеві?" — написав він.

Гроші, передані хлопчиком додали до вже зібраних коштів і придбали для бійців Збройних сил України DJI MAVIC 3 Fly More Combo. Безпілотник передали до 47-ї окремої механізованої бригади "Магура". Військові записали для Маркіяна коротке відео, у якому подякували за допомогу та показали дрон із позивним "Ксініс". Бійці додали, що цей безпілотник уже допоміг їм боротися з російськими окупантами.

У квітні 2023 року стало відомо про те, що "хлопчик" із банки згущеного молока допомагає українській армії. Відомий одеський історик, краєзнавець і громадський діяч Олександр Бабич від початку повномасштабного вторгнення РФ організував волонтерську групу.

А в серпні 2022 року хлопчик Сергійко з Чернігова зібрав 64 тисячі гривень на ЗСУ. Восьмирічний патріот назбирав велику суму, виконуючи на вулиці міста українські пісні. Він погодився, що гроші будуть витрачені на ремонт трофейного танка.