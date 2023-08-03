Удари дронами по Москві ефективніші за контрнаступ ЗСУ в Україні, — The HILL

Такі атаки показують слабкість Путіна і лякають еліту, але також не подобаються Заходу, який не бажає бачити вибухи в "мирних російських містах".

Україна вирішила перенести бойові дії на російську територію за допомогою дронів-камікадзе, значно збільшивши атаки на міста в глибокому тилу, пише впливове вашингтонське видання The HILL, яке має доступ до обізнаних джерел у Капітолії. Це допоможе посилити внутрішній тиск на громадян країни-агресора і викликає невдоволення місцевих еліт, але також збільшує невдоволення західних партнерів України.

"У певному сенсі удари безпілотників по російських містах є більш ефективними, ніж те, що Україна може зробити в контрнаступі, тому що там Україна все ще воює на своїй суверенній території, — сказав The Hill Міхал Барановський, керуючий директор German Marshall Fund East. — Українці, по суті, намагаються показати російській еліті, що за дії Путіна доводиться платити, і з усіх боків це чинить більший тиск, ніж смерті росіян на фронті, адже еліті в Москві на них наплювати".

Удари безпілотників по Москві, що почалися ще в травні (наприклад, атака Кремля), були спрямовані в основному на стратегічні об'єкти. Цього тижня Москва зазнала двох ударів безпілотників протягом двох днів. І хоча внаслідок ударів не було значних жертв, проте є ознаки того, що вони спровокували паніку серед російських олігархів.

Атака українського дрона на Кремль Фото: Скриншот

Під час запуску своїх дронів-камікадзе на Москву і військові об'єкти навколо неї Україна покладається на мережу агентів-диверсантів, вважає видання. Саме вони, мабуть, використовують дрони-камікадзе "Бобер" із радіусом дії не менше ніж 800 км. І Україна запускає їх не тільки по Москві, а й по найближчих до кордону регіонах, а також на бази росіян в окупованому Криму.

Дії агентів можуть підстьобнути Кремль і російське суспільство до улюбленої гри — пошуку "ворогів народу", вважають журналісти видання. Вони наводять коментар відомого пропагандиста, який називає себе "воєнним кореспондентом", Олександра Коца — він написав у своєму Telegram-каналі: "спосіб боротьби з такою загрозою тільки один — методичне виявлення і затримання українських агентів і їм співчуваючих". Проте Матьє Булег, науковий співробітник програми Росії та Євразії в Chatham House, сказав, що ліквідувати мережу тіньових операцій буває непросто, і історія це доводила не раз.

"Ми знаємо, що українські агенти проникли на територію Росії з першого дня нападу", — сказав Булег. "Вони проводять класичні операції з проникнення і підривної діяльності, які ми бачили впродовж усіх воєн в історії".

Епічна реакція на атаку дрона в Москва-Сіті

Але у тактики ударами дронів-камікадзе по російських містах є і зворотний бік медалі. Через те, що російське ППО і системи РЕБ погано справляються з безпілотниками, вони падають на житлові будинки. Матьє Булег каже, що його турбують критики в урядах західних союзників, які "дедалі частіше починають шукати приводи, щоб підштовхнути Україну до переговорів із Росією".

"Це війна. Українці перебувають у стані війни і в екзистенціальній боротьбі за виживання своєї нації і свого народу", — зазначає Матьє Булег. "І вони використають усе, що вважатимуть за потрібне, щоб спробувати продовжити цю боротьбу", — зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що орендарі почали залишати хмарочоси "Москва-Сіті" після атаки дронів. За останні три дні з'явилися десятки оголошень про здачу і продаж комерційних приміщень у вежі "IQ-квартал".

У Держдумі РФ уже закликають завдати удару по "Батьківщині-матері" в Києві як помсту за "Москва-Сіті". За словами російського депутата Гурулєва, вежа "Москва-Сіті" є символом столиці та процвітаючої Росії, якій, за його твердженням, Україна, ймовірно, заздрить.

Але для ЗСУ Москва вже не межа. Українці збирають далекобійні ударні дрони "Довбуш Т20" і "Котигорошко".