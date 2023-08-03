Російська РЕБ гальмує контрнаступ: експерти розкрили головні проблеми ЗСУ

Військові технології дозволяють Росії глушити українські безпілотники і навіть високоточні західні системи, такі як JDAM і HIMARS. — Business Insider

Російську оборону збудовано дуже грамотно, а масове використання дронів, РЕБ, мінних полів і пристосованість до далекобійних систем НАТО тільки підкреслюють її ефективність, пише видання Business Insider. Окупантам вдалося дуже швидко спорудити захисні споруди і з розумом використати природні перепони, а штаби були перенесені вглиб, якомога далі від далекобійної артилерії ЗСУ.

Армія РФ також встановила основні системи ППО за 10 км від лінії фронту, щоб збивати будь-які ракети або безпілотники, які запускають українські герої. На додачу до всього, Росія провела ефективну кампанію радіоелектронної боротьби, яка містить блокування їхніх безпілотників, сказав виданню Стів Райт, розробник і експерт у галузі технологій БПЛА. За даними Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), Україна щомісяця втрачає близько 10 000 безпілотників.

РЕБ Росії не дає нормально діяти українським дронам

Російські системи РЕБ також знижують точність ударів американських систем JDAM і HIMARS, що застосовуються армією України, про це свідчать документи, які просочилися з Пентагону і на які посилається Business Insider. Джастін Бронк, старший науковий співробітник RUSI, повідомив журналістам, що українські безпілотники "Бобер" здаються вразливими для російських систем радіоелектронного захисту. Як приклад він навів атаку на Москву, внаслідок якої ці дрони-камікадзе влучили в офісні будівлі, але не в намічені цілі.

У підсумку деякі експерти вважають, що на фронті встановився рівний баланс сил і обидві сторони перебувають у військовому глухому куті. Ключем до цієї проблеми буде виснаження за лінією фронту будь-якої зі сторін, і тут важлива здатність України завдавати ударів по логістичних маршрутах і поставках у тилу Росії, що може призвести до значного збитку для російських ліній постачання, вважають аналітики.

Генерал Марк Міллі, головнокомандувач США, заявив, що ЗСУ добре підготовлені до контрнаступу, а бойові дії триватимуть ще довго. А Ярослава Барб'єрі з Бірмінгемського університету, експертка з Росії та пострадянських держав, сказала виданню, що, якщо Україна не доб'ється значних перемог у своєму контрнаступі, ймовірність того, що Захід намагатиметься чинити тиск на Київ для переговорів із Москвою.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ пояснили, чи зможуть росіяни зупинити контрнаступ. Сапери окупантів заклали велику кількість мін і кожну ділянку мінують по-різному. Однак це не зупинить контрнаступ українських військових.

Так само Фокус писав, що західні експерти відзначили зміни в тактиці наступу ЗСУ. Одним із завдань вони бачать прагнення вимотати російські сили.