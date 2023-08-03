Виснажити російські сили: західні експерти відзначили зміни в тактиці наступу ЗСУ

Військові аналітики підкреслили, що контрнаступ Сил оборони не провалився — він затягнеться на кілька місяців до осені.

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Українське військове командування, ймовірно, змінило тактику наступальних дій під час літньої кампанії. Тепер Сили оборони України зосереджені на тому, щоб виснажити противника за допомогою артилерії та ударів ракетами дальньої дії. Про те, як українські війська реалізують наступальний потенціал, розповів військовий експерт Говард Альтман у матеріалі The War Zone від 2 серпня.

Насамперед Альтман звернув увагу на публікацію в New York Times, де йшлося про те, що українські війська відмовилися від спроб прориватися через мінні поля під щільним вогнем противника. Це відбувається в той час, коли на півдні країни йде перекидання підрозділів, особовий склад яких проходив підготовку на Заході.

Експерт навів думку свого колеги Роба Лі, який зазначив, що українські сили зробили ще одну спробу прорвати позиції росіян на півдні за допомогою бронетехніки, проте поки неясно, чи були створені передумови для прориву виснажених військ противника.

І хоча українським військам вдалося звільнити низку населених пунктів, таких масштабних стратегічних успіхів, характерних для осені минулого року, поки що немає.

"Зміна тактики є чітким сигналом того, що надії НАТО на значні успіхи українських формувань, які були оснащені новою зброєю, пройшли нову підготовку і отримали вливання артилерійських боєприпасів, не виправдалися, принаймні, на даний момент", — цитує Альтман американських журналістів.

Ситуація на полі бою викликає питання щодо якості підготовки, яку українські бійці отримали від Заходу, зокрема десятки мільярдів доларів військової допомоги. Експерти дійшли висновку, що графік навчання особового складу Сил оборони все ж був занадто стислим. Це збігається з висновками старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки Стефана Гаді, який зазначив, що українські війська насилу застосовують уроки, отримані під час прискореної підготовки.

В кінці експерти зійшлися на думці, що контрнаступ ЗСУ не провалився — він затягнеться на кілька місяців до осені. Тим часом викликає занепокоєння з приводу того, наскільки довго Сполучені Штати підтримуватимуть темпи військової підтримки України на тлі нещодавніх заяв про надання аналогічної допомоги Тайваню.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські війська просунулися на флангах Бахмутського напряму і відбили кілька контратак південніше населеного пункту Велика Новосілка. На цих ділянках фронту противник підтягує резерви, але зазнає великих втрат.