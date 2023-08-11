Морські дрони ЗСУ змінюють баланс сил у Чорному морі: флот РФ у небезпеці, — WSJ

Київ успішно використовує човни-камікадзе для ударів по Чорноморському флоту РФ. Вони можуть атакувати кораблі та порти, вважають аналітики.

За останні місяці Україні повністю вдалося змінити військовий баланс сил у Чорному морі та поставити під загрозу безпеку російського флоту в Криму, пише Wall Street Journal у своєму аналітичному матеріалі. ЗСУ ефективно використовує свої човни-камікадзе, щоб завдати удару у відповідь по потужнішому військово-морському флоту Росії і створити загрозу російським військовим шляхам постачання і судноплавству.

Військові аналітики підтвердили виданню, що надводні безпілотники можуть змінити характер війни, змусивши Росію виділити більше ресурсів для захисту своїх портів, військових кораблів і вантажних суден, які вона використовує для перевезення зброї, палива та інших вантажів для своїх збройних сил. Очікується також, що атаки ще більше підвищать вартість доставки і страхування суден, що прямують у життєво важливі чорноморські порти Росії.

"Я думаю, що повідомлення України для агресора полягає в тому, щоб оголосити: Чорне море для вас небезпечне", — сказала Габріела Івеліз Роза Ернандес, науковий співробітник Асоціації з контролю над озброєннями, що вивчає східноєвропейські збройні сили.

Пошкоджений човном-камікадзе корабель флоту РФ "Оленегорский горняк"

Кожен український морський безпілотник коштує чверть мільйона доларів, що становить малу частку від десятків, якщо не сотень мільйонів доларів, які витрачаються на будівництво більших пошкоджених російських кораблів, зазначає видання. Невеликий розмір суден ускладнює захист від них майже так само, як безпілотні літальні апарати є проблемою для протиповітряної оборони: їх важко виявити.

"Невеликий катер-камікадзе важко вразити. А якщо атака відбувається роєм таких катерів, то це значно ускладнює завдання", — сказав Скотт Савіц, старший інженер Rand Corp., аналітичного центру, що фінансується урядом США.

Атаки українських човнів-камікадзе показали, що вони можуть вплинути на економіку Росії, яка все більше залежить від своїх чорноморських портів для експорту нафти, зерна та інших товарів, зазначає WSJ. Наприклад, дані Lloyd's List Intelligence показали, що атака безпілотників на Кримський міст різко скоротила кількість заходів суден в Азовське море. Заходи в порт Новоросійська скоротилися більш ніж наполовину після атаки на порт.

Нагадаємо, 4 і 5 серпня за допомогою човнів-камікадзе Україна успішно атакувала спочатку десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" у Новоросійську, а потім танкер SIG, що постачає паливо для окупаційних російських військ у Сирії.