Покращений дрон SpyGun випробували в екстремальних умовах (відео)

Після першого етапу тестування військові озвучили зауваження і підказали, як удосконалити апарат.

Новий вітчизняний дрон SpyGun, який раніше направили на випробування українським військовим, пройшов тестування в екстремальних умовах. Підприємець і волонтер Юрій Голик написав подробиці на своїй сторінці у Facebook.

"Безпілотник SpyGun ("Шпигун") пройшов тестування українськими розвідниками на південно-східному напрямку країни", — написав Голик.

Він зазначив, що розробники врахували всі побажання бійців Збройних сил України, які ті висловили після пробної роботи з безпілотним літальним апаратом. У конструкцію техніки внесли корективи, після чого безпілотник добре показав себе на черговому тестуванні в екстремальних умовах.

"Сподіваємося, що завдання зробити дешевий і швидкий у виробництві безпілотник під задані розвідниками технічні характеристики ми вирішили", — резюмував волонтер.

Технічні характеристики безпілотника SpyGun

час роботи — 120-160 хв;

висота польоту — до 1500 м;

швидкість — 90 км/год;

режими — автоматичний і керований;

розмах крила — 1,65 м;

оснащення — курсова камера онлайн і Go-Pro, знімний бортовий носій;

призначення — глибинна розвідка.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що на фронт вирушив прозорий український дрон SpyGun. Безпілотник призначений для глибинної розвідки в тилу противника і може працювати як в автоматичному, так і в керованому режимах.

А наприкінці липня в Україні випробували новий дрон STING A. Безпілотник може працювати як як дрон-розвідник, так і виконувати функції ударного БПЛА.