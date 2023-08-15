У Росії представили "розумну" систему для охорони кордонів: чому вона не завадить ЗСУ

Збройні сили РФ уже застосовують комплекси "Муром", схожі за характеристиками та функціоналом, але українські воїни регулярно їх знищують.

На виставці "Армія-2023", яка проходить у Росії, представник місцевої компанії "Швабе" розповів агентству ТАСС про нову наддалеку систему з охорони кордону. За словами гендиректора компанії Вадима Калюгіна, цей оптоволоконний комплекс, назву якого не розкривають, здатний виявляти, розпізнавати та ідентифікувати різні об'єкти в будь-який час дня і ночі. Цілком можливо, йдеться про систему "Астрон 4В", яка представлена на сайті виробника.

Комплекс, розроблений ОКБ "Астрон" (входить до "Швабе"), може бути використаний автономно або інтегрований у системи безпеки об'єктів, територій, акваторій і повітряного простору. За словами Калюгіна, система може визначити вантажівку на відстані в 10 кілометрів, а ворожого солдата на дистанції в 5 кілометрів.

З технічного погляду комплекс оснащений тепловізором, камерами спостереження і далекоміром. Аналізом зображення займається спеціальне ПЗ, яке створено фахівцями ОКБ "Астрон".

І хоча, крім основних характеристик, більше нічого не відомо про новий комплекс, навіть назва тримається в таємниці, але він дуже нагадує за своїми можливостями комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П". Він може працювати автономно з елеваторів та інших високих об'єктів. Комплекс бачить людину на 10 км камерою і на 4 км тепловізором. Комплекс поставляється російським розробником і виробником спеціальної техніки та безпілотних літальних апаратів "Стілсофт".

ЗСУ постійно і дуже успішно знищують невеликими дронами подібні комплекси, які окупанти встановлюють на лінії фронту. Наприклад, зовсім нещодавно боєць тероборони 108-ї окремої бригади застосував FPV-дрон і знищив модифікацію цієї системи "Муром-М". А бійці бригади "Сталевий кордон" використали FPV-дрон на Харківському напрямку, щоб знищити комплекс відео-тепловізійного спостереження.

Раніше Фокус розповідав, що Білорусь збільшує кількість станцій РЕБ на кордоні з Україною. До Білорусі прибули фахівці від виробників обладнання та російські військові, які почали облаштовувати кордон системами спостереження типу Муром-П і Муром М.