Залізна пташка ЗСУ: юний українець створив військовий дрон, і його вже застосовують на фронті

Безпілотник поєднав у собі технологічні характеристики повітряного розвідника і системи для пошуку мін.

Квадрокоптер, який одночасно "працює" і розвідником, і міношукачем, сконструйований підлітком з Івано-Франківська, уже почав виконувати бойові завдання на фронті. Про це написала заступник міського голови Вікторія Дротянко на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 15 серпня.

"Не просто квадрокоптер, а дрон-розвідник-міношукач. "Залізна пташка" для ЗСУ, створена руками і знаннями випускника Центру освітніх інновацій Юрієм Тумиром і викладачем Олександром Аронцем, уже полетіла виконувати бойові завдання", — написала Дротянко.

Викладач і випускник ліцею працювали над конструюванням дрона-розвідника близько чотирьох місяців методом "проб і помилок". Безпілотник активно тестували та вдосконалювали, а днями передали українським військовим на лінію фронту.

Дрон розробки юного українця Юрія Тумира Фото: Facebook

Як був створений дрон-універсал

У жовтні 2022 року стало відомо, що учень 11 класу Івано-Франківського природничо-математичного ліцею Юрій Тумир розробив для Збройних сил України дрон-розвідник для пошуку мін. Свою розробку підліток презентував на IV Всеукраїнському STEAM-FEST.

За словами ліцеїста, спочатку у нього виникла ідея зробити машинку, яка шукає міни. А потім методом проб і помилок Тумир вирішив зробити квадрокоптер за технологією 3D друку.

"Він дає змогу проводити розвідку території. Також він може здійснювати пошук мін і позначати їх на карті нашого майбутнього мобільного застосунку", — розповів про свою розробку Юрій Тумир.

Розробка являє собою коптер із чотирма гвинтами, на яких розташовано по дві лопаті. Дрон синхронізований з мобільним додатком, куди надходить уся знайдена й оброблена ним інформація. Винахідник також пояснив принцип роботи дрона. Безпілотник летить за заздалегідь заданим маршрутом у додатку, проводить обстеження території, позначає на яких координатах розташовані міни. Також є система розпізнавання розміру і типу мін. Тобто сапер відкриває свій застосунок і бачить, де розташовані міни, які вони, і тільки потім працює над розмінуванням території.

Ліцеїст одного з навчальних закладів Івано-Франківська створив дрон для ЗСУ Фото: Вікторія Дротянко / Facebook

Раніше український студент Ігор Клименко отримав $100 тис. на створення роботів для розмінування. Він придумав "квадрокоптерний детектор мін", який має допомагати саперам і військовим. По суті своїй, це дрон із вбудованим металошукачем і програмою, що відзначає місце розташування небезпечних місць на карті.

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