Підірве кораблі та мости РФ: підводний дрон "Марічка" проходить перші випробування (відео)

Українська безпілотна субмарина завдовжки 6 метрів зможе вмістити багато вибухівки і доставити її на відстань до 1000 км.

Творці першого українського підводного безпілотника "Марічка" відправили прототип субмарини в перше тестове плавання, повідомив народний депутат ("Слуга Народу"), заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. У своїх соцмережах він опублікував відео, на якому вночі прототип дрона вивантажують з автомобільного причепа і спускають під воду за допомогою крана.

Підводний дрон "Марічка" — українська розробка волонтерів AMMO.UKRAINE. Творці платформи стверджують, що об'єднали між собою найкращих розробників безпілотних апаратів та інших фахівців у цій сфері в межах свого проєкту. У планах AMMO.UKRAINE створити "Армію підводних дронів", в основі якої буде велика автономна субмарина "Марічка".

Цей підводний дрон має в довжину шість метрів, ширину один метр і дальність плавання понад 1000 кілометрів. Яка вантажність "Марічки" поки тримається в таємниці, як і подробиці технічного оснащення. Але, судячи з розмірів, вибухівки в безпілотний підводний човен поміститься чимало. Так само розробники збирають кошти на будівництво повнофункціонального апарату за допомогою пожертвувань. У AMMO.UKRAINE кажуть, що вартість одного підводного безпілотника становить 16 млн грн.

Ще одним важливим складником "Марічки" буде її здатність протистояти системам РЕБ окупантів. Що стосується цілей використання підводного дрона, то серед основних розробники називають підрив бойових кораблів Чорноморського флоту РФ, знищення берегових укріплень та опор мостів. А ще безпілотний підводний човен зможе вести розвідку.

Раніше Фокус розповідав про створення підводного дрона "Марічка" в Україні. Ця автономна субмарина зможе "причаїтися" під водою в очікуванні цілі й активуватися або за таймером, або за сигналом оператора.

А на думку глави об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, морські дрони показують, що Україна не тільки сподівається на допомогу партнерів, а й сама розробляє зброю для захисту. Вона вважає, що планам російських окупантів міцно закріпитися в Чорному морі може стати на заваді український надводний дрон MAGURA V5, який презентували на виставці в Стамбулі (Туреччина).